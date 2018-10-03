Неожиданная находка: ОБСЕ наткнулась на "Буки" в Донбассе

ОБСЕ обнаружила в Донбассе‍ три украинских "Бука"

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное три зенитно-ракетных комплекса "Бук", принадлежащих вооруженным силам Украины. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предупредил, что украинские силовики могут переоборудовать ЗРК для стрельбы по наземным целям.

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе нашел на территории Донбасса зенитно-ракетные комплексы "Бук", принадлежащие вооруженным силам Украины.

Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что три ЗРК находились на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное 28 сентября. На следующий день наблюдатели зафиксировали вооружение уже стоящим на грузовике-платформе возле этой же станции, передает РИА \"Новости\".

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко указал в этой связи, что украинские силовики могут переоборудовать зенитно-ракетные комплексы "Бук" для стрельбы по наземным целям.

"Зенитно-ракетный комплекс "Бук" предназначен для распознавания и уничтожения трех классов целей: самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Ни одного из вышеперечисленных вооружений в народной республике нет. При модернизации данных комплексов и установке на них ракет другого класса их можно использовать и по наземным целям, что, вероятнее всего, и планируют делать украинские полководцы", - пояснил силовик.

Кроме того, представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Никоноров обвинил Киев в использовании боевых БПЛА на линии соприкосновения, что привело к ранениям четырех мирных жителей на юге республики, передает ФАН.

"Несмотря на запрет полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль всей линии соприкосновения и в зоне безопасности на 40 километров,

Вооруженные силы Украины продолжают применять беспилотники, в том числе для боевого поражения наземных объектов", - сообщил делегат ДНР.

В свою очередь, ОБСЕ призвала стороны вооруженного конфликта на юго-востоке Украины приступить к немедленному гуманитарному разминированию районов. Об этом говорится в тексте заявления от имени главы СММ ОБСЕ на Украине Эртургула Апакана и спецпредставителя председателя организации Мартина Сайдика.

За два дня до этого в ДНР трое детей погибли, наступив на противопехотную мину. Еще один ребенок получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Трагедия произошла неподалеку от Горловки. Ребята возвращались утром воскресенья через позиции на линии разграничения из Бессарабки в сторону Майорска, когда наступили на мину.

"По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (мины осколочной направленного действия - "Газета.Ru"). Трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

Накануне Государственная пограничная служба Украины заявила, что украинский пограничник, проводя наблюдение за местностью с помощью оптического прибора, якобы получил травму сетчатки глаза в результате применения защитниками ДНР "лазерного оружия".

Это произошло на блокпосту в районе населенного пункта Марьинка, утверждает пресс-служба ведомства. В ГПСУ отметили, что сетчатка глаза пограничника была обожжена вспышкой неизвестного происхождения. Потеря зрения поврежденного глаза составила 80%.

Однако в ДНР эту информацию опровергли. Оперативное командование республики заявило, что очередное обвинение украинской стороны в применении ополченцами запрещенного лазерного оружия является ничем не обоснованной информацией.

"Какое лазерное оружие? Есть лазерные винтовки ослепляющего действия, изобретенные в США. Следуя логике украинских пограничников - нам их США поставляют? Пусть лучше перестанут заниматься написанием фейков или же проверят качество оптики, находящейся на вооружении силовиков", - ответили в командовании ДНР.

В конце прошлого месяца заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг объявил о своей отставке и

с сожалением констатировал, что процесс умиротворения в Донбассе не сдвинулся с мертвой точки.

По его словам, стороны конфликта на юго-востоке Украины не выполнили даже основных обещаний, которые обязались воплотить в жизнь в рамках минского процесса.

Одновременно замглавы СММ указал, что миссия ОБСЕ сыграла значительную роль в сдерживании противостояния в Донбассе. Хуг также выразил уверенность, что только политическая воля способна вернуть мир в регион, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов