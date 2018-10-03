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03.10.2018
Военное обозрение

США сертифицировали ядерные авиабомбы B61-12 и для самолётов Tornado ВВС ФРГ

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Завершён процесс сертификации новой американской тактической ядерной авиабомбы B61-12. Теперь, как заявляют в американском Национальном департаменте по ядерной безопасности, B61-12 начнут производиться серийно на заводе "Pantex" в районе города Амарилло (Техас, США) - уже в текущем месяце. Заявлено, что новая ядерная авиабомба заменит все основные предыдущие варианты, включая B61-3, -4, -7 и -10, что в конечном итоге призвано снизить расходы на обслуживание этого смертоносного оружия США.

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Исследования B61-12 продолжались около трёх лет и в конечном итоге подтвердили соответствие требуемым Пентагоном параметров, включая такой параметр как зона поражения. В сертификации участвовали 12 независимых экспертов, как сообщает Defense News.

Отмечено, что сертифицирована эта ядерная бомба для таких носителей, как B-52, B-2, F-15, F-16, F/A-18, а также для многоцелевых истребителей ВВС Британии и Германии Tornado. Заявлено, что сертификация боеприпаса для самолётов европейских партнёров США осуществлялась "на основании соглашения в рамках НАТО". Значит ли это, что США готовы передать ядерные бомбы B61-12 той же Германии, которая не имеет статуса ядерной державы? Хотя США давно превратили ФРГ фактически в европейский склад тактического ядерного оружия, разместив ещё несколько десятков лет назад тактические ядерные авиабомбы предыдущих поколений на своих военных базах на немецкой территории.

В этой связи заявление американского генерала Роналда Аллена, представляющего упомянутый "ядерный" департамент, выглядит крайней степенью цинизма:

Это свидетельствует о неизменной приверженности нашей совместной команды выполнению прочных требований безопасного и эффективного ядерного сдерживания.

Ещё бы добавил "нераспространения".

В материале Defense News говорится, что точку в испытаниях поставило применение B61-12 на полигоне Тонопа (Невада, США). Испытания были признаны успешными, и комиссия приняла решение разрешить серийное производство этих боеприпасов.

Программа обновления тактического ядерного авиаарсенала обойдётся Пентагону в 9,5 млрд долларов. Однако уже сейчас заявлено, что существующего финансирования недостаточно.

02.10.2018
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в открытом доступе
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Страны
Германия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
B61 ЯБ
F-15
F-16
F-18
Panavia Tornado
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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