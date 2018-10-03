Тегеран координировал с Дамаском ракетный удар по террористам на сирийской территории - Муаллем

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракетный удар, совершенный ранее Ираном по террористам на территории Сирии, был осуществлен в координации с сирийскими властями, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на главу МИД САР Валида Муаллема.

По его словам, стороны координировали удар для совместной борьбы с терроризмом.

В Тегеране уточнили, что удар стал ответной мерой на атаку в иранском Ахвазе, которая произошла в сентябре.

В минувший понедельник корпус Стражей исламской революции сообщил об ударе баллистическими ракетами по Сирии восточнее реки Евфрат, где, по данным Тегерана, находится штаб-квартира тех, кто совершил теракт в Ахвазе.

В свою очередь представитель международной коалиции, возглавляемой США, заявил, что силы Ирана нанесли удары "без предварительного уведомления", однако эта ситуация не несла угрозы ни одному из участников коалиции.

22 сентября боевики открыли огонь по участникам военного парада в Ахвазе. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевиков, участвовавших в нападении, ликвидировали.