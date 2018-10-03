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03.10.2018
Интерфакс-АВН

При помощи С-300 над частью Сирии создадут бесполетную зону - сенатор Клинцевич

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Часть территории Сирии будет закрыта для иностранной военной авиации после развертывания систем ПВО С-300, сообщил "Интерфаксу" во вторник член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Безусловно, когда система (ПВО - ИФ) будет выстроена и начнет работать, это будет бесполетная зона. Системы С-300 очень эффективны", - сказал сенатор.

По его словам, "это всё очень серьезно". Я бы сегодня никому не рекомендовал баловаться с точки зрения нарушения границ Сирии и возможного нападения", - подчеркнул Ф.Клинцевич.

"Если будет нападение, в том числе, со стороны моря, ракеты этих комплексов достанут самолеты прежде, чем их боеприпасы достигнут цели", - добавил сенатор.

Россия завершила поставку в Сирию систем противовоздушной обороны С-300, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал С.Шойгу.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Израиль отверг обвинения.

С.Шойгу заявил на прошлой неделе, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, по словам министра, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", - заявил ранее С.Шойгу.

На фоне сообщений о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию тяжелые военно-транспортные самолеты Воздушно-космических сил России Ан-124-100 "Руслан", начиная с минувшего четверга, совершили шесть рейсов на авиабазу Хмеймим. Последний был осуществлен в ночь на вторник. Всего в доставке грузов из России в Сирию были задействованы три Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035.

Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

В воскресенье на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика". По данным телеканала "Звезда", контейнеровоз "Спарта-3" является одним из трех крупнейших снабженцев российской военной группировки в Сирии.

Кроме того, на базу в Тартус прибыл большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

02.10.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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