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03.10.2018
РИА Новости

Путин провел совещание с членами Совета Безопасности

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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 2 октября 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу доложил участникам об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирию.

Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.

На заседании присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин, Шойгу и спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов.

02.10.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-300
Персоны
Иванов Сергей
Лавров Сергей
Медведев Дмитрий
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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