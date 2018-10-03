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03.10.2018
Lenta.ru

Раскрыты расходы России на "ядерную триаду"

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Ядерные затраты
Ядерные затраты.
Источник: Роман Яровицын / ТАСС

За последние несколько лет Россия увеличила расходы на ядерное оружие, однако такие затраты по сравнению с США и Великобританией остаются скромными, что, вероятно, объясняется низкими затратами на рабочую силу и экономией от масштаба, говорится в отчете британского военного аналитика Стокгольмского института исследований проблем мира (Швеция) Джулиана Купера.

Согласно оценкам эксперта, в период с 2010 по 2017 год расходы России на ядерное оружие, включающие обслуживание, производство и разработку, а также поддержание инфраструктуры и социальные программы для персонала, повысились (в ценах 2017 года) с 6,9 до 10,8 миллиарда долларов.

Эксперт отмечает непрозрачность российского бюджета в отношении расходов на оборону и безопасность. Всего за поддержание боеготовности и модернизацию ядерной триады в России, согласно Куперу, отвечают 90-120 тысяч человек.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, в 2017 году США потратили на оборону 610 миллиардов долларов (3,1 процента ВВП страны в том же году), КНР — 228 миллиардов (1,9 процента), Саудовская Аравия — 69,4 миллиарда (10 процентов), Россия — 66,3 миллиарда (4,3 процента).

02.10.2018
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