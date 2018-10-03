Минобороны РФ намерено развивать движение "Юнармия"

В ведомстве отметили, что членами организации уже являются более 367 тыс. человек

УФА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство обороны России планирует и дальше развивать движение "Юнармия", в рядах которого сейчас насчитывается свыше 367 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов.

"Мы уже третий год продвигаем такой проект, как "Юнармия". На сегодняшний день в ее рядах насчитывается 367631 человек, это достаточно неплохая цифра, и мы не собираемся на этом останавливаться", - сказал он на Всероссийском форуме "серебряных" волонтеров в Уфе.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.

Третий Всероссийский форум "серебряных" волонтеров (добровольцы старшего возраста - свыше 50 лет) проходит в Уфе 1-2 октября, в нем участвуют свыше 500 добровольцев из разных регионов страны.