Шойгу доложил Совбезу об осуществлении поставки С-300 в Сирию

Министр обороны РФ сообщил, что Москва передала Дамаску 49 единиц техники в рамках поставки зенитной ракетной системы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил участникам об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии, сказал Песков.

Дальняя зона - основное направление, с которого происходили заходы авиатехники на сирийскую территорию - контролируется на 200 километров, сообщил Шойгу.

"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300. "В соответствии с решением президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных в том числе и в первую очередь на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал Шойгу.

Шойгу заявил, что работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будет завершена к 20 октября. "Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что работа была завершена сутки назад, в Сирию был поставлен весь комплекс.

Сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться поставленными в страну российскими зенитными ракетными комплексами С-300, заявил глава Минобороны РФ. На уточняющий вопрос главы государства, сколько потребуется времени для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300, Шойгу ответил: "Три месяца".

"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", - сказал министр.

Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.