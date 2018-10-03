"Нанесем удар": почему США грозят России

США пригрозили уничтожить российские ракеты

В США готовы уничтожить российское оружие, по мнению Вашингтона, противоречащее Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, еще на этапе его разработки, заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. По ее словам, американская сторона уже давно пытается доказать Москве, что Вашингтону известно о нарушении ею соглашения.

Американская сторона готова уничтожить разрабатываемое в России оружие, которое, по версии Вашингтона, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила 2 октября постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Если Москва продолжит тайно создавать запрещенные договором системы крылатых ракет, отметила она, Вашингтон всерьез будет думать над тем, чтобы нанести удар еще до того, как оружие будет готово к применению. "В таком случае мы будем изучать возможность уничтожить ракету, которая может ударить по любой из наших стран", - подчеркнула постпред.

Она также посетовала, что США "несколько лет пытаются донести до России, что знают о якобы нарушениях Москвой соглашения, и даже предъявляли доказательства.

Американцы надеются на поддержку союзников в привлечении Москвы к ответу. Впрочем, уточнила Хатчисон, Вашингтон все же стремится к дипломатическому решению вопроса.

Глава МИД России Сергей Лавров еще в августе заявил, что Москва готова обсуждать претензии США по договору об РСМД. "Оба договора (СНВ-3 и ДРСМД) являются предметом регулярных встреч и мониторинга их исполнения. По обоим документам есть претензии. Претензии, которые нам американцы выдвигают, мы готовы обсуждать. Мы очень просим только конкретизировать, что имеется в виду, когда нас обвиняют в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности", - отметил Лавров.

Россия, в свою очередь, выдвигает по тому же договору конкретные претензии, "касающиеся размещения в Европе, в Румынии, а вскоре и Польше, установок, которые могут запускать не только ракеты-перехватчики, но и "томагавки".

Разногласия между США и Россией в области вооружения в последнее время стремительно обостряются. В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год, согласно которому на расходы на национальную оборону выделено $716 млрд, сообщает пресс-служба Белого дома. Там также отметили, что подписание нового оборонного бюджета - один из шагов на пути к реализации мер Трампа по "перестройке армии".

Этот документ интересен российской стороне тем, что в нем содержится несколько мер, направленных на противодействие влиянию России. В том числе предусматривается включение в вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского присутствия в Восточной Европе, помощь Вашингтона своим союзникам, в частности, Украине, в сокращении их зависимости от Москвы.

Кроме того, США предполагают заморозку выполнения Договора по открытому небу с Россией до тех пор, пока она, опять же по версии Вашингтона, не вернется к его соблюдению. В документе также указывается необходимость пресечения российско-турецкого сотрудничества в сфере закупки вооружений. США наложили запрет на поставки Анкаре истребителей F-35 и снимут его только тогда, когда Пентагон даст оценку приобретению Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России.

По договору РСМД сторонам запрещено иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5500 км. Россия и США подписали его еще в 1987 году и с тех пор регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий.

Хотя на первых порах соглашение действительно демонстрировало весьма продуктивные результаты. Американская сторона уничтожила комплексы ракет средней и меньшей дальности "Першинг" и наземные варианты крылатых ракет "Томагавк". Советский Союз, в свою очередь, ликвидировал ракеты "Пионер", "Темп-С", Р-12 и Р-14 и даже добровольно уничтожил комплексы "Ока", дальность которых не превышала 400 км. Все мероприятия по утилизации ракет завершились к началу лета 1991 года.

Для отслеживания выполнения сторонами положений соглашения Москва и Вашингтон создали специальную комиссию. Ее члены постоянно посещали полигоны, предприятия и военные части, расположенные на территориях двух государств.

Сейчас же стороны все чаще выдвигают взаимные обвинения в нарушениях положений договора. В июне этого года замглавы российского МИДа Сергей Рябков в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что США фактически приступили к воссозданию инфраструктуры для размещения наземных ракетных установок в Европе. Рябков подчеркнул, что это является прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"В свое время в соответствии с ДРСМД США ликвидировали наземную инфраструктуру для универсальных крылатых ракет семейства "Томагавк". Это позволило, как тогда казалось, надежно обеспечить отсутствие потенциала для размещения такого вооружения на суше. Но при сохранении его морской модификации", - отметил замминистра.

Теперь, спустя несколько десятилетий, подчеркивает дипломат, США, по сути, восстанавливают эту инфраструктуру на земле и осуществляют это "в нарушение своих обязательств по договору и вопреки достигнутым при выработке ДРСМД пониманиям".

В частности, Рябков упомянул и наземное развертывание в Европе комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore и многофункциональных пусковых установок Mk-41. По словам замглавы МИД РФ, эти системы вооружения могут использоваться для пуска крылатых ракет средней дальности.

"Речь идет о появлении американской ракетной и противоракетной инфраструктуры в непосредственной близости от наших рубежей. Это крайне дестабилизирующий шаг, который мы не сможем оставить без ответа", - объяснил Рябков.

Лидия Мисник