Войти
03.10.2018
ТАСС

В Совфеде отметили уменьшение случаев рукоприкладства в армии на 18%

739
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

При этом на совещании Комитета по обороне и безопасности также заявили, что проблема слабой социальной защиты военнослужащих по прежнему сохраняется

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Число инцидентов рукоприкладства в Вооруженных силах РФ за девять месяцев 2018 года сократилось на 18% по сравнению с прошлогодним показателем за этот период. Об этом во вторник сообщил врио начальника управления надзора за исполнением законов органами военного управления, воинскими частями и учреждениями полковник юстиции Андрей Прокудин на совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"В этом году по итогам девяти месяцев отмечается снижение в войсках уровня травматизма, а также правонарушений против военнослужащих. В частности, связанных с насилием в отношении этой категории граждан, рукоприкладства - на 18%. Это существенно. Нарушений уставных правил взаимоотношений - почти на 11%", - рассказал Прокудин.

Он отметил, что снизилось и число пострадавших военнослужащих по призыву от неуставных проявлений, их число составило 329 человек. Прокудин добавил, что цифра остается значительной, и острота проблемы социальной защиты военнослужащих сохранятся. Военная прокуратура предлагает прилагать совместные усилия командиров на местах и правоохранительных органов.

"В этой связи складывающаяся ситуация требует продолжения целенаправленной работы, как правоохранительных органов, так и командиров. Понятно, что усилиями только одних правоохранительных органов эти проблемы не решить", - подчеркнул Прокудин.

Совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности "О совершенствовании законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в части реализации прав и социальных гарантий граждан, проходящих военную службу по призыву" прошло во вторник и было приурочено к началу осеннего призыва.

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.10.2018
США пригрозили сбивать российские ракеты. Чем ответит Москва?
03.10.2018
При помощи С-300 над частью Сирии создадут бесполетную зону - сенатор Клинцевич
03.10.2018
Минобороны РФ намерено развивать движение "Юнармия"
03.10.2018
Совфед порекомендовал увеличить довольствие солдат-срочников до 2 тыс. рублей в месяц
03.10.2018
Шойгу доложил Совбезу об осуществлении поставки С-300 в Сирию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков