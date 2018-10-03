В Совфеде отметили уменьшение случаев рукоприкладства в армии на 18%

При этом на совещании Комитета по обороне и безопасности также заявили, что проблема слабой социальной защиты военнослужащих по прежнему сохраняется

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Число инцидентов рукоприкладства в Вооруженных силах РФ за девять месяцев 2018 года сократилось на 18% по сравнению с прошлогодним показателем за этот период. Об этом во вторник сообщил врио начальника управления надзора за исполнением законов органами военного управления, воинскими частями и учреждениями полковник юстиции Андрей Прокудин на совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"В этом году по итогам девяти месяцев отмечается снижение в войсках уровня травматизма, а также правонарушений против военнослужащих. В частности, связанных с насилием в отношении этой категории граждан, рукоприкладства - на 18%. Это существенно. Нарушений уставных правил взаимоотношений - почти на 11%", - рассказал Прокудин.

Он отметил, что снизилось и число пострадавших военнослужащих по призыву от неуставных проявлений, их число составило 329 человек. Прокудин добавил, что цифра остается значительной, и острота проблемы социальной защиты военнослужащих сохранятся. Военная прокуратура предлагает прилагать совместные усилия командиров на местах и правоохранительных органов.

"В этой связи складывающаяся ситуация требует продолжения целенаправленной работы, как правоохранительных органов, так и командиров. Понятно, что усилиями только одних правоохранительных органов эти проблемы не решить", - подчеркнул Прокудин.

Совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности "О совершенствовании законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в части реализации прав и социальных гарантий граждан, проходящих военную службу по призыву" прошло во вторник и было приурочено к началу осеннего призыва.