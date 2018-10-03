Ростех разработал систему, способную определить местоположение оператора беспилотника

Комплекс "Черемуха" будет выпускаться в двух вариантах - стационарном и мобильном

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Решетников/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал комплекс "Черемуха", который способен обнаруживать местоположение управляющих беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) операторов.

Об этом сообщили журналистам во вторник в госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" разработал модуль радиомониторинга "Черемуха", который позволяет не только обнаружить дрон, но и вычислить местонахождение пункта его управления", - сказали в Ростехе.

В ходе испытаний, отметили в корпорации, "Черемуха" смогла определить направление, где находятся беспилотник и его оператор, с погрешностью всего 2 градуса. "Черемуху" интегрируют в комплекс противодействия БПЛА, в который также войдут пассивный локатор и модуль радиоэлектронного подавления "Серп".

Как пояснили в корпорации, пассивный локатор в составе комплекса обнаруживает все объекты, отражающие радиоволны, а "Черемуха" определяет, поступают ли на эти цели радиосигналы, затем устанавливает, являются ли эти объекты беспилотниками, и находит пульт управления.

Комплекс создается НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику") и будет выпускаться в двух вариантах - стационарном и мобильном.