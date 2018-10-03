Dedefensa (Бельгия): Черная дыра американских авианосцев

ВМФ США опубликовал подробную статью эксперта Сэма ЛаГрона (Sam LaGrone) о текущем положении дел с авианосцами. Несколько моментов по этой ситуации анализируются на сайте "Дедефенса". Впервые за несколько десятилетий в Персидском заливе больше нет ни одного американского авианосца. Присутствие американского флота на Ближнем Востоке сейчас тоже чрезвычайно слабо, тогда как недавно там прошли военно-морские учения Ирана и России (по отдельности).

27 сентября Военно-морской институт США опубликовал подробную статью эксперта Сэма ЛаГрона (Sam LaGrone) о текущем положении дел с авианосцами. Статья не озаглавлена как "Кризис американских авианосцев" (или "Черная дыра американских авианосцев"), хотя тот или другой вариант прекрасно бы ей подошли. На самом деле, в ней говорится о том же самом, только более сложным образом: "Развертывание американских авианосцев достигло минимума за 25 лет, тогда как флот борется за восстановление своих возможностей".

Мы отметим несколько моментов по этой ситуации, в основном за 2018 год (именно он становится ключевым в этом процессе), с учетом методологии и объемов флота авианосцев.

В статье сообщается, что показатель участия авианосцев в морских операциях (то есть без учета тренировочных и испытательных походов) за первые девять месяцев этого года составил 15%, что является историческим минимумом с 1992 года. Что любопытно, это утверждение противоречит графикам доступности авианосного флота с 1965 года, который мы возьмем за отправную точку: в 1992 году речь шла о 16% флота, тогда как другим историческим минимумом стал 1954 год с 18%. Остальные годовые показатели обычно превышают 20%, с максимумом в 42% в 1973 году. Стоит также учитывать число авианосцев: около 30 в 1972 году, порядка 15 с 1974 по 1994 год, примерно 10 с 1996 года по настоящий момент. Таким образом, 15% в 2018 году - самый низкий показатель для американского флота, хотя он сейчас проводит целый ряд операций (чего не было в 1992 году) и располагает 10 авианосцами (против 15 в 1992 году). Показатель в 15% вполне может подтвердиться или даже упасть еще сильнее к концу года, в частности из-за продления ремонтных работ на "Эйзенхауэре".

"Американский флот задействовал в операциях от 22% до 25% авианосцев с 2013 года. Этот показатель […] демонстрирует спад в среднем на 28% по сравнению с остальной частью "войны с терроризмом" [с 2001 года]. В 2018 году эта цифра достигла 15% участия авианосцев американского флота в операциях".

Впервые за несколько десятилетий в Персидском заливе больше нет ни одного американского авианосца (с марта). Что касается Средиземного моря, после долгого техобслуживания "Труман" некоторое время находился у побережья Сирии в апреле, однако затем отправился в Атлантику и, наконец, вновь бросил якорь для ремонта до самого конца августа. Присутствие американского флота на Ближнем Востоке сейчас тоже чрезвычайно слабо, тогда как в сентябре там прошли военно-морские учения Ирана и России (по отдельности).

"… Тем временем произошли изменения в присутствии американского флота на Ближнем Востоке. В Персидском заливе больше нет авианосца после ухода "Теодора Рузвельта" в марте. В сентябре около 100 судов стражей исламской революции провели учения с отработкой морской блокады Ормузского пролива. Вместо обычно находившейся там ударной авианосной группы [авианосец с пятью кораблями или двумя подлодками] там оказался всего один ракетный фрегат и горстка патрульных судов. В то время как Россия проводила параллельно масштабные учения в Восточном Средиземноморье, ближайшая ударная авианосная группа США находилась по другую сторону Атлантики, у побережья Канады".

Наконец, следует отметить практически месячное отсутствие американских авианосцев в операциях. Оно впервые наблюдалось на протяжении столь долгого периода со времен Второй мировой войны (с учетом самого конфликта) или даже, наверное, с 1930-х годов и ввода в эксплуатацию этих судов. "В течение 22 дней во флоте подтверждали, что ни одна их авианосная группа не задействована в операциях в какой-либо части света и доступна для выполнения миссий, связанных с национальной безопасностью…"

Основная причина такого резкого обострения ситуации с доступностью авианосцев и флота в 2018 году связана главным образом с колоссальным продлением периодов техобслуживания, ремонта и модернизации. Это объясняется устарелостью пяти верфей, которые в состоянии принять атомные авианосцы, а также постоянным усложнением этих кораблей. Потери возможностей для американского флота оказались очень серьезными: 1 300 дней морских операций с 2000 по 2016 год, что равняется семи полугодовым миссиям ударной авианосной группы. Характерным примером стал "Эйзенхауэр", который должен был простоять в доке 6 месяцев, но останется там на полтора года, до февраля 2019 года, если, конечно, к тому моменту не возникнет новых непредвиденных обстоятельств…

"По данным Счетной палаты за 2017 год по судостроительным заводам, задержки на них привели к потере 1 300 дней морских операций для авианосцев с 2000 по 2016 год. Это равносильно семи полугодовым миссиям ударной авианосной группы. За 2015 финансовый год ВМФ потерял примерно год операционной доступности авианосца из-за превышения сроков техобслуживания.

"Доступные в настоящий момент мощности в сухих доках судостроительных заводов не соответствуют потребностям будущих операций, - писали в Счетной палате в 2017 году. - В ВМФ предполагают, что заводы не смогут выполнить 73 из 218 операций по техобслуживанию, которые запланированы на будущие 23 года. В частности это касается авианосцев и 50 подлодок". (…)

В прошлую субботу [21 сентября] командир "Дуайта Эйзенхауэра" объявил экипажу и членам семей моряков, что авианосец останется на техобслуживании на вервях Норфолка (штат Виргиния) до начала следующего года. Речь идет о трехкратном продлении работ, которые должны были завершиться в феврале 2018 года. Задержка влечет за собой эффект домино и отразится на периоде ремонта "Джорджа Буша", а также может вынудить ВМФ пересмотреть свои планы операций".

Какие же выводы делают ВМФ и Пентагон в лице министра Мэттиса? Ответом стало "динамичное развертывание сил", на которое, как нам говорят, министр настроен очень серьезно. Речь идет о том, чтобы заменить прежнюю "предсказуемую" схему позиционирования авианосцев (их задача была в том, чтобы находиться во всех стратегических точках мира, обеспечивая тем самым стратегическое присутствие США) новой и "непредсказуемой"… Думали, "Труман" займет позицию в Персидском заливе после пребывания у берегов Сирии? Не тут-то было! Он застал всех врасплох, вернулся в свои воды, покрасовался с французскими и британскими союзниками и отправился в порт приписки для дополнительных работ… Все в шоке, и отсутствие американского авианосца в Персидском заливе становится большой неожиданностью для всех, срывая враждебные планы и укрепляя господство США…

Тем, кто ждал в море "Дуайта Эйзенхауэра" после февраля 2018 года, тоже пришлось испытать на себе мощь "динамичного развертывания сил", раз судно останется в доке на год дольше…

"В мае руководитель военно-морских операций Джон Ричардсон (John Richardson) заявил прессе, что ВМФ начинает использовать новую схему под названием "Динамичное развертывание сил". Она опирается на операционную непредсказуемость, которую очертил министр обороны Джеймс Мэттис в рамках стратегии национальной обороны.

Когда ударная авианесущая группа "Гарри Трумэна" была вновь собрана в апреле, она отправилась не в Персидский залив, где США поддерживали постоянное присутствие на протяжении десятилетий. "Гарри Трумэн" с эскортом быстро направились в Восточное Средиземноморье, чтобы нанести удары по силам "Исламского государства" в Сирии, затем присоседились к британским и французским коллегам в северной Атлантике и, наконец, неожиданно вернулись в порт приписки [в конце июня] после всего 3 месяцев развертывания. "Трумэн" провел еще два месяца на якоре и вновь вышел в море 28 августа.

"Министр Мэттис очень серьезен на этот счет, - говорит замминистра обороны Боб Уорк (Bob Work). - Он хочет добиться большей операционной непредсказуемости, и развертывание "Трумэна" было призвано стать тому идеальным примером".

Мы смеемся над ситуацией, но министр Джеймс Мэттис - бывший генерал морской пехоты, уважаемый и серьезный человек. Его план, по которому авианосцы должны наводиться там, где их не ждут (даже если это порт или верфи), говорит о том, что он не растерял тактическую гибкость морских пехотинцев. Тем не менее то, что можно провернуть с отрядами морской пехоты, которые ударяют в левый фланг, когда враг ждет их с правого, или с меняющими цель в последний момент сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками, сложно повторить с авианесущей группой, чья скорость не превышает 30 узлов… Иначе говоря, никакой тактической неожиданности тут нет и в помине, поскольку у всех остается время, чтобы приспособиться к "динамичному развертыванию сил".

Кроме того, замминистра Уорку приходится упомянуть "дыры" в развертывании авианосцев, в частности знаменитые 22 летних дня, когда в операциях не участвовал ни один американский авианосец: видите ли, авианосцы не так уж и важны, как кажется… "Когда люди говорят, что в случае ограничения присутствия что-то случится, хотя в нашем мире столько динамики, а речь идет о таком малозначительном факторе [это об авианосце-то?], я просто не могу представить себе, что какая-то страна говорит себе: "Я рискну воевать с США, потому что у них где-то нет авианосца". (…) Они пойдут на риск войны с США только в том случае, если скажут себе, что могут победить, и выберут выгодный момент. Как мне кажется, отсутствие авианосца не может послужить детонатором. Многие говорят, что отсутствие авианосцев отправляет опасный сигнал, но я совсем так не думаю".

Короче говоря, отсутствие авианосцев не страшно, потому что не страшно. Это не выгодный момент для нападения на США и не "детонатор", а сущий пустяк… Нарратив ясен, как день: нужно и дальше рассуждать о подавляющем превосходстве США, а Мэттис становится не только закаленным морпехом, но достающим кроликов из шляпы фокусником. Доступные авианосцы есть, а их возможности удваиваются "динамичным развертыванием сил"… то же самое касается и исключительной мощи Америки. Это утверждение настолько комично, что заставляет нас забыть о главном.

О главном? Все упирается даже не в меньшее число авианосцев (так уже было в начале века, например, во время нападения на Афганистан и Иран), а в накопление проблем на уровне техобслуживания, ремонта, модернизации и т.д. По мере все большего усложнения авианосцев в результате технических работ внешняя логистика тоже растет и серьезно ударяет по планам ВМФ США, который в этом году скатился до невиданной 15% операционной доступности авианосцев. Нужно отметить, что авианосцы класса "Нимиц" (первый образец выпущен в конце 1970-х годов) без конца модернизируются и все больше приближаются к классу "Джеральд Форд", с первым экземпляром которого связана настоящая катастрофа.

В результате все находящиеся на службе авианосцы становятся все более уязвимыми, превращаются в настоящих "гадких утят" которые заперты у причалов и парализованы необходимостью постоянного техобслуживания. Такая ситуация все больше ударяет по всем аспектам вооруженных сил, которые становятся более "тяжеловесными" в техническом плане. Техника оказывается все более дорогостоящей и сложной в использовании. Это в первую очередь отражается на авианосцах: логистические операции ширятся и затягиваются, и все в конечном итоге может зайти в катастрофический тупик. Это Мэттис, видимо, и называет "динамичным развертыванием сил".

Полугодовое техобслуживание превращается в полуторагодовое содержание семей экипажа с оздоровительными прогулками при необходимости (это касается "Эйзенхауэра" и "Трумана" до ввода в эксплуатацию катастрофического "Форда"), тогда как вся стратегия флота переворачивается с ног на голову, вплоть до сокращения возможностей до половины или даже трети запланированных операций. Флот авианосцев, которые будут проводить 70-80% своего срока службы у причалов или в доках, в скором времени может уподобиться короткому одеялу, которое при попытке закрыть одну ногу открывает другую.

Эта избыточная технологичность (нам кажется, что с этой патологией не совладает ни одно лекарство) бьет по всем аспектам сформированной по американским концепциям армии и создает серьезную угрозу для одного из основных инструментов мировой гегемонии США. Проблема авианосцев в том, что с ними нельзя поступить так же, как с F-35, то есть сделать вид, что они работают. Когда они находятся в Норфолке или Сан-Диего, их нет в Персидском заливе или у берегов Китая…

Какой-нибудь язвительный россиянин мог бы сказать на это: "Надеюсь, что хотя бы один-два продолжат участвовать в операциях, чтобы мы могли показать, как наши сверхзвуковые ракеты способны навсегда вывести их из строя". Но разве кто-то может представить себе, что командование ВМФ США однажды придет к выводу, что его "морские титаны" отжили свое и стали грузом, который тянет его на дно? Каждому своя черная дыра.

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