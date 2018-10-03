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03.10.2018
Военное обозрение

МО Грузии похвасталось "лучшими в мире системами" ПВО

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Армия Грузии получила на вооружение, поставленные французскими компаниями Thales Las и MBDA, радиолокационные станции и зенитно-ракетные системы ближнего действия, сообщает bmpd со ссылкой на Минобороны республики.

Минобороны Грузии

В понедельник посмотреть на новую технику могли все желающие. В этот день на военной базе Алексеевка (близ Тбилиси) прошли мероприятия, посвященные Дню военной авиации.

Контракты на поставку техники были подписаны в 2015 году. Их общая стоимость – более $100 млн. Согласно контрактам были поставлены: подвижная РЛС дальнего обнаружения Ground Master GM403, две подвижных РЛС средней дальности GM200, подвижные командные пункты ПВО, а также ЗРК ближнего действия MBDA Mistral ATLAS.

Минобороны Грузии

Товар был приобретен в кредит. Средства предоставил французский банк Societe Genera.

ЗРК Mistral ATLAS выполнен на шасси автомобилей ACMAT VLRA 2 (4х4) и представляет собой двухзарядную опорную пусковую установку (с ручным управлением) для ракет ПЗРК Mistral/ Mistral 2, дальность стрельбы которого не превышает 6,5 км.

Минобороны Грузии

В релизе Минобороны Грузии утверждается, что закупленные комплексы являются "лучшими в мире" в своем классе. Они могут использоваться как для операций поддержки, так и для охраны особо важных объектов.

02.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
ACMAT
Leonardo
MBDA
Thales
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