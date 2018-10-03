Российский Су-27 продемонстрировал проблемы ВМСУ с "закрытием" зоны учений

В вооружённых силах Украины заявили о приближении российского боевого самолёта к кораблям военно-морских сил "незалежной". Отмечено, что самолёт Су-27 осуществлял полёт в непосредственной близости от кораблей ВМСУ на Азовском море, которые участвовали в маневрах "Казацкая воля – 2018".

Ролик, на котором продемонстрирован полёт российского истребителя на небольшой высоте над поверхностью моря в районе проведения украинских учений, опубликован в социальных сетях украинскими офицерами. Затем он появился на официальных страницах украинского оборонного ведомства.

Напомним, что, по заявлению украинского военно-морского командования, в ходе маневров "Казацкая воля -2018" ВМСУ отрабатывали "контрнаступательную операцию", а также взаимодействие военно-морских сил с другими видами и родами войск. При этом, что обращает на себя особое внимание, Киев ранее объявил, что зона проведения учений "полностью закрыта". В частности, было заявлено, что в случае появления беспилотных разведывательных средств, "они будут сбиваться".

Автор ролика на заставку ошибочно поместил Су-27 ВВС Украины

Полёт российского Су-27 продемонстрировал, что с "закрытием" района проведения военно-морских учений у командования ВСУ возникли определённые сложности.

На днях пришли новости о том, что президент Пётр Порошенко вновь обратился к США с просьбой о предоставлении летальных вооружений Украине, включая американские средства ПВО.