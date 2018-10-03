СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам

Американское издание Business Insider опубликовало своё видение того, как необходимо относиться к испытаниям российской ракеты Х-35У. Речь идёт об опубликованных не так давно кадрах, на которых представлен эпизод поражения этой ракетой корабля, находящегося в море. Автор публикации в американском журнале утверждает, что в США зря занервничали по поводу опубликованного министерством обороны России видео.

Из материала:

Россия заявила, что ракету Х-3У невозможно перехватить. Она способна обходить все современные системы корабельной защиты. Но эти заявления российского оборонного ведомства не стоит принимать за истину.

Далее автор (его имя Логан Най) конкретизирует свою точку зрения. По словам этого журналиста, российская ракета была нацелена на старый гражданский корабль, который выступал в качестве цели во время учений. Поражение этого корабля осуществлялось без какого-либо активного противодействия, включая противодействие со стороны боевой авиации и систем радиоэлектронной борьбы.

Из материала:

Ракета может быть запущена с воздушного носителя с дистанции около 300 км. Но американские "Super Hornet" могут осуществлять защиту авианосцев ВМС США в радиусе до 800 км, и над увеличением этого радиуса работают американские специалисты.

Далее автор говорит о наличии палубных F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты. Но в то же время в Business Insider заявлено, что Россия нередко занижает характеристики своих вооружений, но и этого при наличии F-35 "не нужно бояться".

Конечный вывод в журнале:

По большому счёту, можно просто смотреть за зрелищной пропагандой российского Минобороны, потому что испытания ракеты Х-35У – красивый фейерверк, который может угрожать, разве что, рыбакам.