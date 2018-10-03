СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам
Американское издание Business Insider опубликовало своё видение того, как необходимо относиться к испытаниям российской ракеты Х-35У. Речь идёт об опубликованных не так давно кадрах, на которых представлен эпизод поражения этой ракетой корабля, находящегося в море. Автор публикации в американском журнале утверждает, что в США зря занервничали по поводу опубликованного министерством обороны России видео.
Из материала:
Россия заявила, что ракету Х-3У невозможно перехватить. Она способна обходить все современные системы корабельной защиты. Но эти заявления российского оборонного ведомства не стоит принимать за истину.
Далее автор (его имя Логан Най) конкретизирует свою точку зрения. По словам этого журналиста, российская ракета была нацелена на старый гражданский корабль, который выступал в качестве цели во время учений. Поражение этого корабля осуществлялось без какого-либо активного противодействия, включая противодействие со стороны боевой авиации и систем радиоэлектронной борьбы.
Из материала:
Ракета может быть запущена с воздушного носителя с дистанции около 300 км. Но американские "Super Hornet" могут осуществлять защиту авианосцев ВМС США в радиусе до 800 км, и над увеличением этого радиуса работают американские специалисты.
Далее автор говорит о наличии палубных F-35, которые способны нейтрализовать выпущенные по авианосным группам ракеты. Но в то же время в Business Insider заявлено, что Россия нередко занижает характеристики своих вооружений, но и этого при наличии F-35 "не нужно бояться".
Конечный вывод в журнале:
По большому счёту, можно просто смотреть за зрелищной пропагандой российского Минобороны, потому что испытания ракеты Х-35У – красивый фейерверк, который может угрожать, разве что, рыбакам.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Американское издание Business Insider опубликовало своё видение того, как необходимо относиться к испытаниям российской ракеты Х-35У.) Вот абсолютно фиолетово, что там думает и как видит журналюга амерского издания.
Статья - редкостный бред. Уж не знаю за америкен пипл, но по моему, основной массе американцев точно так же фиолетово, что там русские в очередной раз потопили у себя в терводах. А спецам и так всё ясно-понятно.
Статья - редкостный бред.В чём же бред? Вот в этом:
Ракета может быть запущена с воздушного носителя с дистанции около 300 км. Но американские "Super Hornet" могут осуществлять защиту авианосцев ВМС США в радиусе до 800 км, и над увеличением этого радиуса работают американские специалисты.?
У F-35C радиус ещё больше -1140 км и это без ПТБ и дозаправки в воздухе. Масса БЧ у Х-35У всего лишь 145 кг - это пшик не только для авианосца, но и для крейсера т.к. масса ВВ там ещё гораздо меньше. ПВО кораблей тоже может сбить ракету - давно тренируются на сверхзвуковых GQM-163 Coyote, есть и РЭБ, которая тоже не пустышка.
Бред привычно несёт вы . Обратите внимание, никто из вас ведь вообще никак, ничем не обосновал неправоту американца, голословные ура-патриотические бла-бла-бла.
Бред привычно несёт вы . Обратите внимание, никто из вас ведь вообще никак, ничем не обосновал неправоту американца, голословные ура-патриотические бла-бла-бла.
1 флот США плавает не только в составе АУГ
2 "У F-35C радиус ещё больше -1140 км и это без ПТБ и дозаправки в воздухе" это равно дальности патрулирования Хорнетом и Фу-35 ? или русские будут заранее предупреждать матрасов о том то русские самолеты полетят в такое то время и таким то маршрутом что бы Фу-35 их встречали на максимальной дальности ?
Обратите внимание, никто из вас ведь вообще никак, ничем не обосновал неправоту американца, голословные ура-патриотические бла-бла-бла.Обратите внимание и Вы, уважаемый Враг, что неправоту американца надо доказывать не на форумах, а испытаниями и боевой работой. Не вижу вообще смысла, что-то тут обосновывать.
И да, Ваши, извиняюсь, бла-бла-бла ничем не лучше любых других.
А спецам и так всё ясно-понятно.
У F-35C радиус ещё больше -1140 км и это без ПТБ и дозаправки в воздухе.Хе-хе по этой логике у Су-35 радиус около 2000 км и он собьет все КР за 2000 км от берегов России,вывод Томагавк дерьмо,АГМ-158 тем более,а все УАБ в обще отстой...
Интересно, кто то проверял, что творится с РЛС и прочей электроникой корабля уровня Берка или Тип45 после попадания 150кг тротила в борт?
Что то вспоминается один эпизод второй мировой, когда на Саут Дакоте поперли кз после нескольких залпов (даже не попаданий), и ЛК на некоторое время оказался обесточен.
Странно, если Х35 отстой, то зачем США Гарпуны?и не только
1 мая 2018 года Командование военно-морских систем (Naval Sea Systems Command) ВМС США выдало американской корпорации Raytheon контракт стоимостью 14,856016 млн долл на поставку первой партии (официально нераскрываемого количества - но, видимо, восьми) противокорабельных ракет NSM по программе Over-the-Horizon Weapon Systems для оснащения "литторальных" боевых кораблей LCS американского флота. Контракт включает поставку одного комплекта системы управления огнем, из чего можно сделать вывод, что контракт охватывает пока что оснащение ПКР NSM только одного корабля LCS - видимо, для отработки интеграции комплекса на корабли. Ранее в бюджетном запросе на Работы должны быть завершены к маю 2020 года. Однако контракт включает опцион, реализация которого доведет общую стоимость до 847,6 млн долл - то есть с оснащением ПКР NSM всех кораблей LCS.
Читать полностью: http://yablor.ru/blogs/protivokorabelnaya-raketa-nsm-vibra/6335059