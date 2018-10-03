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03.10.2018
Военное обозрение

Украина: В Крыму может находиться ядерное оружие. Мы так думаем

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Украина подозревает Россию в размещении в Крыму ядерного оружия. Как заявил украинский глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин телеканалу ATR, у украинских властей есть все основания полагать, что Россия могла разместить на Крымском полуострове (в терминологии Климкина - "оккупированном") ядерное оружие.

Минобороны РФ

Для этого, по мнению главы МИД Украины, в Крыму создана соответствующая инфраструктура. Климкин заявил, что Крым на сегодняшний день представляет собой одну большую военную российскую базу.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что пока Украина не располагает точными сведениями о наличии на полуострове ядерного оружия, у неё есть только обоснованные подозрения.

Это типичная логика не только Украины, но и Запада: реальных доказательств нет, есть подозрения, но им непременно нужно верить.

У украинской власти подозрения появились после того, как, по словам министра, на заводе "Крымский титан", который располагается в северной части Крымского полуострова, произошёл выброс ядовитых химикатов. Украина не исключает, что на заводе могли производить не только титан, но и другие вещества. Чтобы убедиться в этом, Климкин предлагает провести исследования, в ходе которых будет ясно, что в своём производстве "Крымский титан" применял запрещённые вещества.

Очевидно, что такими громкими заявлениями власти незалежного государства пытаются в очередной раз привлечь внимание мирового сообщества к Крымскому полуострову. Украина по-прежнему считает Крымский полуостров частью украинской территории и не оставляет надежды вернуть его в свой состав. А в это время над Украиной нависает реальная опасность попрощшаться ещё и с Закарпатьем - в том числе из-за риторики Павла Климкина.

02.10.2018
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Страны
Россия
Украина
Компании
Leonardo
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
03.10.2018 16:59
Да,  может в Крыму есть даже ЯО. А раньше (при хохлах) даже ЧФ там базирующийся обновлять было нельзя. Так что не зря у них Крым оттяпали!
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