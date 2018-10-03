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03.10.2018
Военное обозрение

Эксперт рассказал об ударных БЛА для Сухопутных войск

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В скором времени в сухопутные войска начнут поступать несколько видов ударных беспилотников, в том числе мини-класса и тактического класса "Корсар", приводит РИА Новости слова российского эксперта в области беспилотных авиационных систем Дениса Федутинова.

bmpd.livejournal.com / gazeta-rybinsk.ru

Ранее главком сухопутных войск Олег Салюков сообщил о разработке для этого рода войск ударных беспилотников, которые будут необходимы в тех случаях, когда применение другого оружия существенно затруднено.

Эксперт предположил, что на запуск процесса в РФ создания подобных беспилотников повлиял сирийский опыт. Часть из них, возможно, будут "беспилотниками-камикадзе" одноразового действия. По его мнению, эта работа может быть выполнена в течение нескольких месяцев.

Кроме того, вооружение могут получить БЛА тактического класса типа "Корсар", разработанные КБ "Луч". Эти аппараты были продемонстрированы в мае на Красной площади. Можно дискутировать по поводу того, каким именно оружием оснастят "Корсары", однако очевидно, что на них возлагают не только разведывательные задачи. Эта тема, по его словам, может быть завершена в течение года.

Федутинов отметил также, что компания УЗГА создает российскую версию израильского БЛА "Форпост". Возможно, и она помимо разведывательных получит некоторые ударные средства.

Эксперт напомнил, что Минобороны несколько лет назад обозначило границы областей ответственности: к ВКС отходят только тяжелые БЛА большой продолжительности полета, начиная со средневысотных аппаратов. А более легкие беспилотники (до тактического класса включительно) отнесены к ведению сухопутных войск.

02.10.2018
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
Форпост БЛА
Компании
Луч КБ
Проекты
БПЛА
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