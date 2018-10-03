Реакция китайцев на инцидент с эсминцем ВМС США. Комментарии пользователей

В китайской прессе, а также в сегменте социальных сетей КНР горячо комментируют инцидент с американским ракетным эсминцем Decatur вблизи спорного архипелага Спратли, который в КНР именуют Наньша. О самом инциденте "Военное обозрение" сообщало в утреннем материале - ссылка.

https://www.facebook.com/DDG73

Китайские пользователи выражают откровенное возмущение в связи с тем, что в районе спорных островов оказался именно американский боевой корабль, который оснащён серьёзнейшими вооружениями. Нередки комментарии с определённой долей сарказма в отношении появления американского эсминца у спорных островов.

Представляем подборку комментариев китайских пользователей и журналистов (частично к англоязычным материалам, включая достаточно либеральную South China Morning Post, частично – к материалам на китайском языке, включая "Жэньминь Жибао").

Пользователь "Голос Китая":

Я бы бросался на американский военный корабль каждый раз, когда он приближается. Это научило бы их стоимости Свободы навигации, о которой они говорят. Давайте посмотрим, сколько раз они готовы это сделать. Гуам находится на приличном расстоянии, а стоимость постоянного использования их кораблей будет намного выше, чем у Китая.

tctdh@:

Ну же, ребята! Пора поднимать вопрос о статусе Гавайских островов. Ведь, по международному законодательству, это королевство находится под американской оккупацией. В 1993 году это признала даже администрация Билла Клинтона.

Кстати, вы слышали, что выдал CNN:

Малая дистанция заставила командира корабля ВМС США отреагировать для изменение курса, - сказал Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, который провел 12 лет в море. Он говорит: "Это было очень опасно. Капитаны очень нервничают, когда корабли становятся ближе, чем на 1000 ярдов, друг от друга", - сказал Шустер, теперь профессор Университета Гавайи Тихоокеанского университета. "Даже небольшой просчёт может привести к столкновению", - сказал он.

Вопрос: А почему же их Decatur до всего этого довёл? Какое разочарование, да?!

gtlang99@:

Вы можете быть уверены, что больше корабля США в течение ближайшего времени у китайского острова не будет. Их идиома звучит так: обжегшись на молоке, дуют на воду. США научены этому.

karmicc108@:

А перед встречей с кораблём НОАК американский эсминец явно скучал, пытаясь найти в этом районе хоть кого-то, кому Китай запрещал бы осуществлять гражданское судоходство...

В китайских СМИ выражается возмущение в связи с тем, что американский корабль умышленно шёл на конфликт в районе архипелага Наньша в преддверии главного государственного праздника в Китае – день образования КНР. В государственных СМИ Китая этот факт назвали явной провокацией.