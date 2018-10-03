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03.10.2018
Военное обозрение

Два МРК покинули акваторию Средиземного моря. Будет ли замена?

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Малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии покинули состав постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море и взяли курс на базу, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Минобороны РФ

Как говорится в сообщении, завершившие выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, МРК "Град Свияжск" и "Великий Устюг" начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор, выполняя плановый переход в Черное море для дальнейшего выполнения поставленных задач. В пресс-службе уточнили, что оба МРК находились в Средиземном море с июня этого года, где приняли участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом, которое прошло с 1 по 8 сентября 2018 года.

"Град Свияжск" - малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М"), является головным кораблём серии, "Великий Устюг" - второй серийный корабль данного проекта. Оба построены на Зеленодольском судостроительном заводе и относятся к многоцелевыми кораблями класса "река-море". Оборудованы современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Основное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности "Калибр-НК".

Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Скорость хода 25 узлов. Дальность плавания до 1500 миль. Автономность 10 суток. Экипаж от 29 до 36 человек.

02.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Град Свияжск
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
КФ
ЧФ
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