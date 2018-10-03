Стали известны летные характеристики для двигателя ПАК ДА

Стали известны летные характеристики двигателя перспективного авиационного комплекса дальней авиации - ПАК ДА. Они заявлены в тендере на опытно-конструкторские работы.

Характеристики таковы: двигатель должен работать около 30 часов, выдерживать температуры от минус 60 до плюс 50 градусов и быть устойчивым к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Об этом сообщает "Звезда". В Объединенной двигателестроительной корпорации эту информацию подтвердили.

"РГ" уже писала о том, что тяжелый бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА расширит возможности дальней авиации ВКС России. Предполагается, что ПАК ДА сможет превзойти Ту-160, а также китайский H-20 и американский B-21, которые также находятся в разработке. Новейший ракетоносец построят с применением стелс-технологий.

Что касается двигателя, то, согласно данным тендера, электронные системы - основная и дублирующая - должны прогнозировать состояние и самого комплекса, и его систем. Агрегаты топливопитания и гидромеханической системы регулирования должны быть работоспособны при практически любых климатических условиях. Для двигателя определяют срок службы в 12 лет, с возможностью продления до 21 года.

Контракт на создание двигателя для ПАК ДА заключили в июне 2018 года.

Светлана Цыганкова