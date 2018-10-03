Войти
03.10.2018
Российская газета

Стали известны летные характеристики для двигателя ПАК ДА

862
0
-1
Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Стали известны летные характеристики двигателя перспективного авиационного комплекса дальней авиации - ПАК ДА. Они заявлены в тендере на опытно-конструкторские работы.

Характеристики таковы: двигатель должен работать около 30 часов, выдерживать температуры от минус 60 до плюс 50 градусов и быть устойчивым к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Об этом сообщает "Звезда". В Объединенной двигателестроительной корпорации эту информацию подтвердили.

"РГ" уже писала о том, что тяжелый бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА расширит возможности дальней авиации ВКС России. Предполагается, что ПАК ДА сможет превзойти Ту-160, а также китайский H-20 и американский B-21, которые также находятся в разработке. Новейший ракетоносец построят с применением стелс-технологий.

Что касается двигателя, то, согласно данным тендера, электронные системы - основная и дублирующая - должны прогнозировать состояние и самого комплекса, и его систем. Агрегаты топливопитания и гидромеханической системы регулирования должны быть работоспособны при практически любых климатических условиях. Для двигателя определяют срок службы в 12 лет, с возможностью продления до 21 года.

Контракт на создание двигателя для ПАК ДА заключили в июне 2018 года.


Светлана Цыганкова

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Ту-160
Компании
ОДК УК
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
Похожие новости
02.03.2017
Ракетоносец-"стелс": что известно о новом российском бомбардировщике
12.08.2015
Пролетающее крыло
12.02.2015
На крыльях - к дальним берегам
15.12.2014
Запад под прицелом: Россия создает бомбардировщик будущего
02.10.2018
Раскрыта длительность полета замены Ту-160 и Ту-22М3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков