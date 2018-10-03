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03.10.2018
Российская газета

Появились подробности крушения F-35

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Истребитель-бомбардировщик F-35B
Показательные выступления истребителей-бомбардировщиков F-35B.
Источник: Global Look Press/Qian Baihua

Минувшая неделя стала богатой на события для американского истребителя пятого поколения F-35 Lighting II. Самолет этого типа впервые совершил посадку на новейший бриантский авианосец Queen Elizabeth. 27 сентября стелс-истребители прошли боевое крещение в Афганистане. На следующий день Пентагон договорился с Lockheed Martin о снижении стоимости самолетов для американской армии. А в пятницу F-35 впервые за свою 17-летнюю историю разбился в Южной Каролине.

Катастрофа произошла в 11:45 по местному времени в пяти милях от авиабазы Бофорт, принадлежащей Корпусу морской пехоты США. "Пилот благополучно катапультировался, с ними работают медики. Раненых среди гражданского населения нет", - сообщила пресс-служба КМП. Самолет стоимостью более 100 миллионов долларов входил в 501-ю морскую учебную эксадрилью и выполнял тренировочный полет.

- Крушение классифицировано как несчастный случай класса А - то есть инцидент, приведший к полному уничтожению самолета, гибели или полной инвалидности экипажа, - рассказал The Washington Post анонимный источник в Пентагоне.

F-35 прославился как один из самых ненадежных американских самолетов. Он испытывал проблемы с двигателем, авионикой, программным обеспечением и вооружением, мучил своих пилотов кислородным голоданием, но катапультироваться на полном ходу до сих пор не заставлял.


Антон Валагин

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
Медицина
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