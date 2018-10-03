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03.10.2018
Российская газета

Танки-ветераны Т-72 "Урал" бросили в бой в сирийской "Черной пустыне"

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Т-72
Т-72.
Источник: rg.ru

В ходе ожесточенных боевых действий в "Черной пустыне" - на вулканическом плато Сафа в провинции Сувейда - замечены танки-ветераны Т-72 "Урал". Эти боевые машины состоят на вооружении сухопутных войск Сирии еще с начала 80-х гг. и впервые были применены во время отражения израильской агрессии в Ливане летом 1982 года.

Эта модификация относится к экспортной версии выпускавшегося в Нижнем Тагиле танка. Он вооружен 125-мм пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет. На башне установлен зенитный крупнокалиберный 12,7-мм НСВТ.

В распоряжении наводчика имеется оптический прицел-дальномер, который на более современных вариантах заменен лазерным. Мощность двигателя составляет 780 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 500 км.

По разным данным, к началу гражданской войны у Сирии было где-то около полутора сотен "Уралов", которые в настоящее время считаются уже сильно устаревшими. На сравнительно небольшое количество таких танков установили итальянские прицелы, но остальные характеристики - защищенность, подвижность и огневая мощь - остались без изменений.

Тем не менее, эти старые "семьдесят вторые" приняли активное участие в боевых действиях. Из-за того что противник применял современные противотанковые средства, потери были большими, однако случалось, что танки выдерживали без особых последствий попадания противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат.

Сейчас командование сирийской армии старается задействовать более новую бронетехнику, но на всех направлениях ее не хватает, в результате приходится посылать в бой такие танки-ветераны.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

02.10.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Италия
Ливан
Сирия
Продукция
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
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