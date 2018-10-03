Клоны российских "Корнетов" установили на вертолеты в Иране
Иранские вертолеты начали вооружать противотанковыми управляемыми ракетами Dehlaviyeh, которые, как считается, являются копиями российского "Корнет-Э". Фотографии одной из таких модернизированных винтокрылых машин появилась в Сети.
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Производство этих ПТРК началось 6 лет назад. Как и оригинал, они имеют лазерную систему наведения и дальность полета управляемой ракеты более 5000 м. Бронепробиваемость тандемной боевой части - более 1000 мм.
Dehlaviyeh успешно применялись бойцами шиитских формирований против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Ираке. Там же, кроме обычных противотанковых ракет, использовались варианты с термобарической боевой частью.
Такие же комплексы, по некоторым данным, были замечены у повстанцев-хуситов в Йемене.
В самом же Иране Dehlaviyeh в настоящее время стали устанавливать на боевые машины пехоты БМП-2. Ими заменяют ПТРК Tosan, которые, в свою очередь, являются лицензионными вариантами российских "Конкурс-М".
Кроме упомянутых выше ракетных систем, в Иране также производятся комплексы TOW, которые самостоятельно доработаны иранскими конструкторами, а также переносные копии американских ПТРК M47 Dragon и версии ПТУР "Малютка".
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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