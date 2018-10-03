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03.10.2018
Российская газета

Клоны российских "Корнетов" установили на вертолеты в Иране

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Источник: rg.ru

Иранские вертолеты начали вооружать противотанковыми управляемыми ракетами Dehlaviyeh, которые, как считается, являются копиями российского "Корнет-Э". Фотографии одной из таких модернизированных винтокрылых машин появилась в Сети.

Производство этих ПТРК началось 6 лет назад. Как и оригинал, они имеют лазерную систему наведения и дальность полета управляемой ракеты более 5000 м. Бронепробиваемость тандемной боевой части - более 1000 мм.

Dehlaviyeh успешно применялись бойцами шиитских формирований против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Ираке. Там же, кроме обычных противотанковых ракет, использовались варианты с термобарической боевой частью.

Такие же комплексы, по некоторым данным, были замечены у повстанцев-хуситов в Йемене.

В самом же Иране Dehlaviyeh в настоящее время стали устанавливать на боевые машины пехоты БМП-2. Ими заменяют ПТРК Tosan, которые, в свою очередь, являются лицензионными вариантами российских "Конкурс-М".

Кроме упомянутых выше ракетных систем, в Иране также производятся комплексы TOW, которые самостоятельно доработаны иранскими конструкторами, а также переносные копии американских ПТРК M47 Dragon и версии ПТУР "Малютка".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

02.10.2018
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принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Йемен
Россия
США
Продукция
9M14 Малютка
BGM-71 ТOW
БМП-2
Конкурс
Корнет
Корнет-Э
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1 комментарий
№1
03.10.2018 05:16
За неимением лучшего и Корнет на вертолетах соидет(для Ирана).
+1
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