Клоны российских "Корнетов" установили на вертолеты в Иране

Иранские вертолеты начали вооружать противотанковыми управляемыми ракетами Dehlaviyeh, которые, как считается, являются копиями российского "Корнет-Э". Фотографии одной из таких модернизированных винтокрылых машин появилась в Сети.

Производство этих ПТРК началось 6 лет назад. Как и оригинал, они имеют лазерную систему наведения и дальность полета управляемой ракеты более 5000 м. Бронепробиваемость тандемной боевой части - более 1000 мм.

Dehlaviyeh успешно применялись бойцами шиитских формирований против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Ираке. Там же, кроме обычных противотанковых ракет, использовались варианты с термобарической боевой частью.

Такие же комплексы, по некоторым данным, были замечены у повстанцев-хуситов в Йемене.

В самом же Иране Dehlaviyeh в настоящее время стали устанавливать на боевые машины пехоты БМП-2. Ими заменяют ПТРК Tosan, которые, в свою очередь, являются лицензионными вариантами российских "Конкурс-М".

Кроме упомянутых выше ракетных систем, в Иране также производятся комплексы TOW, которые самостоятельно доработаны иранскими конструкторами, а также переносные копии американских ПТРК M47 Dragon и версии ПТУР "Малютка".

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев