СМИ: Россия выбрала правильный путь для победы над США

Air Force Magazin недавно опубликовал материал, раскрывающий подробности крушения американского стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk, которое произошло в июне 2017 года.

Концерн "Радиоэлектронные технологии"

Инцидент показал критическую зависимость американской военной техники от информационной инфраструктуры, в частности от системы глобальной навигации

По данным ресурса, после вылета с базы в Калифорнии RQ-4 начал вести себя странно: совершал недопустимые маневры, развивал недопустимую скорость. Всё это привело к падению беспилотника в пустынной горной местности близ самой высокой точки хребта Сьерра-Невада. Причем Global Hawk начал разваливать еще в воздухе. Позднее специалисты выяснили, что причиной крушения стал навигационный датчик беспилотника, начавший выдавать некорректную информацию.

Убыток от потери БЛА военные оценили в $79 млн. Сообщается, что крушение не оказало серьезного влияния на окружающую среду, однако ВВС и Лесная служба США до сих пор очищают район падения от обломков беспилотника.

Ранее о серьёзной зависимости американской техники от информационной радиоэлектронной инфраструктуры рассказывал также российский эксперт Алексей Леонков. По его словам, отечественная техника в меньшей степени зависят от подобных систем.

В тоже время, Россия опережает Соединённые Штаты в развитии средств РЭБ, способных на всех частотах подавлять сигналы от различных устройств навигации и связи.

Например, GPS – эту систему используют авиация, комплексы высокоточного оружия и войска, вышедшие на незнакомую местность. Если же отвечающие за навигацию приборы будут заблокированы, то войска просто не смогут выполнить поставленную задачу эффективно, приводит слова эксперта Лента.ру.

Как заявил аналитик американского Центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт, российские системы РЭБ представляют собой "зрелую технологию", которая продолжает развиваться после развала СССР.