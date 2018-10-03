Россия отстала уже от Ирана, чьи стелс - БПЛА атаковали цели в Сирии

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Иранские боевые беспилотники "Saegheh", изготовленные с применением технологии "Стелс", приняли участие в атаке на боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Их объекты находятся на востоке Сирии в районе города Хаджин.

Все началось с того, что в ночь на понедельник в рамках этой операции возмездия было запущено 6 баллистических ракет малой дальности. По данным известного российского эксперта по сирийскому кризису Юрия Лямина, Иран применил БРМД "Qiam" и "Zolfaghar".

Затем в дело были пущены БПЛА Корпуса стражей исламской революции. В Сети размещено видео, запечатлевшее вылет "Saegheh" и применение им управляемого оружия.

Таким образом Иран отомстил за террористический акт в городе Ахваз, где погибли 25 пострадали 69 человек.

По имеющимся данным, противник понес существенные потери.

Иранские БПЛА "Saegheh" (аналог RQ-170). Источник: imp-navigator.livejournal

Иранский стелс - беспилотник создан по мотивам захваченного в 2011 году американского Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel". В Иране налажено их серийное производство.

Остается только сожалеть, что Россия в создании беспилотных летательных аппаратов, способных наносить удары по наземным целям, отстала даже от Ирана.

Лев Романов