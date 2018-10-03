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03.10.2018
Вестник Мордовии

Тайна БРДМ-2 ЧВК Вагнера до сих пор не раскрыта

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Фото: Отвага2004

В Сирии практически прекратилось применение бронированных разведывательно- дозорных машин БРДМ-2. А еще год назад они достаточно часто встречались на дорогах этой объятой пламенем войны страны.

Среди них были очень интересные образцы, с дистанционно-управляемыми спаренными 23-мм пушечными установками ЗУ-23-2 и телевизионными камерами. Все машины получили решетчатые противокумулятивные экраны.

Правда, до сих пор не было понятно, каким подразделениям, воевавшим против террористов, принадлежала эта бронетехника. Иностранные эксперты утверждают, что большая часть таких БРДМ-2 были в распоряжении ЧВК Вагнера. Но до сих пор нет каких-либо прямых данных, подтверждающих это.

Также не ясно, кто и где так качественно модернизировал данные бронированные колесные разведчики.

Непонятно почему прекратилось применение этих "бардаков". Делались предположения, что эти машины были потеряны в ходе боя с американцами в районе Дейр - Эз - Зора в феврале 20018 года. Однако и здесь остается много вопросов. Похоже, если мы и узнаем полную правду, то очень не скоро.

Дмитрий Лемешко

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
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Страны
Сирия
США
Продукция
БРДМ-2
Проекты
ЧВК
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