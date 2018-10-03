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03.10.2018
ТАСС

В ВКС России стартовали учения со стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник: ТАНТК им. Г.М. Бериева

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что всего в тренировках, которые проходят в рамках контрольной проверки Вооруженных сил за 2018 год, задействовано более 20 единиц авиационной техники

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 из состава трех авиаполков задействованы в начавшихся летно-тактических учениях Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что тренировки проходят в рамках контрольной проверки Вооруженных сил за 2018 год. "В них задействованы экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 трех авиационных полков, дислоцированных в Саратовской, Калужской и Мурманской областях", - сказали в министерстве.

Также к учениям привлечены самолеты-заправщики Ил-78 из состава отдельного авиаполка дальней авиации. "Всего в учении задействовано более 20 единиц авиационной техники, а также до 10 аэродромов на территории Западного, Центрального и Восточного округов", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в Минобороны, летный состав в ходе маневров отработает перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе и применение оружия по наземным целям на полигоне.

02.10.2018
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