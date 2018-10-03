"Супер Геркулесы" используются на пару

26 сентября бюджетная комиссия Бундестага утвердила программу покупки в США шести средних военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J Super Hercules, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на zbiam.pl (27 сентября). Этот шаг открывает путь к подписанию межправительственного соглашения в рамках процедуры иностранных военных поставок по линии правительств США и ФРГ.

Государственный департамент США санкционировал продажу еще в мае текущего года, проект был оценен в сумму 1,4 миллиарда долларов. Немецкие власти указывают на то, что программа может стоить всего 1,15 млрд долларов – самолеты должны дополнять потенциал парка средних транспортных самолетов Airbus A400M Atlas. По данным министерства обороны Германии, ВВС заинтересованы в приобретении трех транспортных и трех транспортно-заправочных самолетов.

В рамках сокращения расходов немецкие C-130J Super Hercules будут размещены во Франции на базе Эврю (Evreux). Совместная немецко-французская группа будет координированно использовать C-130J обеих стран – французы уже заказали четыре Супер Hercules (два транспортных C-130J-30 и два дозаправочных KC-130J), первый из них был публично представлен в ходе Международного авиасалона ILA 2018 в Берлине.