Рогозин заявил, что санкции болезненнее всего сказались на российской микроэлектронике

Глава Роскосмоса отметил, что российские специалисты смогли найти инженерно-конструкторские решения, которые компенсировали провалы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Санкции Запада в космической сфере России сильнее всего сказались на микроэлектронике, но отрасль справляется с неблагоприятными условями. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Болезненные санкции против микроэлектроники, потому что, к сожалению, мы не развивали ее в последние годы, но мы справляемся, мы сумели сократить типы номиналов электронно-компонентной базы, мы смогли найти инженерно-конструкторские решения, которые полностью компенсировали провалы. А что касается ракет, то мы делаем все сами", - сказал он.

"Что касается космической техники, то не они же нам что-то поставляют, мы им поставляем. Мы им поставляем двигатели РД-180, сегодня на него есть огромный спрос, несмотря на все санкции", - указал глава Роскосмоса.

По его мнению, России с США удастся избежать конфронтации в развитии космоса. "Америка ведь тоже очень зависима от внешних поставок. Мы же поставляем туда весь титан для американского авиапрома, мы покупаем их "Боинги", а могли бы этого не делать, например, в пользу "Эрбаса". Мы многое можем чего там не делать и не покупать, но я считаю, что это тупиковый путь развития", - заявил Рогозин.

По его мнению, "санкции - это проявление капризного и ограниченного в возможностях субъекта политики". "Я считаю, что для такой большой страны, для такой великой страны, как США, просто стыдоба вводить такие санкции", - сказал глава Роскосмоса.

Рогозин также указал, что сомневается, что санкции могут оказать какое-то существенное воздействие на объемы и качество производства в военной сфере, потому что все, что нужно было заменить, уже заменено. "С 2014 года по 2018 год была проведена колоссальная работа по импортозамещению в части создания вооружения и военной и специальной техники", - отметил Рогозин.