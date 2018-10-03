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03.10.2018
Военный паритет

МиГ-31 и "Нудоль". Противоспутниковая программа России

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Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 (на переднем плане) с "массо-габаритной ракетой", вероятно, макетом противоспутниковой ракеты воздушного базирования (ПСР).
Источник: zbiam.pl

В интернете появились фото истребителя МиГ-31 с "массо-габаритной ракетой", вероятно, это макет противоспутниковой ракеты воздушного базирования (ПСР), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на zbiam.pl (2 октября).

Фото было сделано в районе аэродрома ЛИИ им. М. Громова в Жуковском (Московская область РФ). 14 сентября фото появилось на портале JetPhotos, затем фото были удалены из российских источников, сообщает zbiam.pl. На фото виден истребитель-перехватчик МиГ-31 с ракетой и сопровождающий самолет МиГ-29М2 ("синий" б/н 747, принадлежит РСК МиГ).

Нет никакой информации о ходе нынешней модернизации МиГ-31. В 80-х годах велась модернизация по программе "Изделие 07" (МиГ-31Д или Д-12 - эти шифры наверняка ложные), самолет поднялся в воздух в 1986 году. Ракета проектировалась КБ "Вымпел" - трехступенчатая ПСР 79М6, система 30П6. Головным интегратором программы был НПКБ "Алмаз".

Для обнаружения спутников на орбите должна использоваться наземная РЛС 45З6 (456) "Крона", состоящая из радара, лазерной и оптической (телескоп) системы. Испытания станции велись на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Станция должна выводить МиГ-31 в точку пуска ПСР. По данным российских СМИ, Россия вернулась к противоспутниковому варианту МиГ-31 на рубеже 2010-х годов.

Создается наземный противоспутниковый комплекс "Нудоль" (т.н. "изделие 14СО3"). Пусковая установка комплекса стала известна благодаря календарю холдинга ПВО "Алмаз-Антей". По данным министерства обороны США, в период 2014-2018 годов с военного космодрома Плесецк было запущено шесть ракет, последний пуск был 28 марта. Четыре пуска были признаны успешными.

ПУ противоспутникового комплекса "Нудоль"

Обработанное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны по теме "Нудоль" разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", опубликованное в корпоративном календаре Концерна ПВО (ВКО) "Алмаз-Антей" на 2015 год.
Источник: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (via Дмитрий Корнев / militaryrussia.ru )
02.10.2018
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Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
А-235
Крона РОКР
МиГ-29М
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МиГ-31
Компании
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ЦМКБ "Алмаз"
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