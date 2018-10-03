МиГ-31 и "Нудоль". Противоспутниковая программа России

В интернете появились фото истребителя МиГ-31 с "массо-габаритной ракетой", вероятно, это макет противоспутниковой ракеты воздушного базирования (ПСР), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на zbiam.pl (2 октября).

Фото было сделано в районе аэродрома ЛИИ им. М. Громова в Жуковском (Московская область РФ). 14 сентября фото появилось на портале JetPhotos, затем фото были удалены из российских источников, сообщает zbiam.pl. На фото виден истребитель-перехватчик МиГ-31 с ракетой и сопровождающий самолет МиГ-29М2 ("синий" б/н 747, принадлежит РСК МиГ).

Нет никакой информации о ходе нынешней модернизации МиГ-31. В 80-х годах велась модернизация по программе "Изделие 07" (МиГ-31Д или Д-12 - эти шифры наверняка ложные), самолет поднялся в воздух в 1986 году. Ракета проектировалась КБ "Вымпел" - трехступенчатая ПСР 79М6, система 30П6. Головным интегратором программы был НПКБ "Алмаз".

Для обнаружения спутников на орбите должна использоваться наземная РЛС 45З6 (456) "Крона", состоящая из радара, лазерной и оптической (телескоп) системы. Испытания станции велись на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Станция должна выводить МиГ-31 в точку пуска ПСР. По данным российских СМИ, Россия вернулась к противоспутниковому варианту МиГ-31 на рубеже 2010-х годов.

Создается наземный противоспутниковый комплекс "Нудоль" (т.н. "изделие 14СО3"). Пусковая установка комплекса стала известна благодаря календарю холдинга ПВО "Алмаз-Антей". По данным министерства обороны США, в период 2014-2018 годов с военного космодрома Плесецк было запущено шесть ракет, последний пуск был 28 марта. Четыре пуска были признаны успешными.

ПУ противоспутникового комплекса "Нудоль"