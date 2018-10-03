Рогозин подтвердил, что РКК "Энергия" исключила версию повреждения "Союза" из-за брака

Глава Роскосмоса напомнил, что 15 ноября российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты "Союза МС-09" и обследуют отверстие в обшивке бытового отсека корабля снаружи

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" по расследованию причин появления отверстия в обшивке "Союза МС-09" исключила версию повреждения корабля в результате производственного брака. Эту информацию подтвердил в понедельник в эфире Первого канала генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Занимавший должность первого заместителя Роскосмоса (сейчас глава ЦНИИмаш) Николай Севастьянов ранее сообщил журналистам, что внутренняя комиссия компании - производителя корабля РКК "Энергия" не нашла системных проблем в технологии производства "Союзов", которые могли привести к появлению отверстия.

"Работает комиссия [Роскосмоса]. Одна комиссия (РКК "Энергии" - прим. ТАСС) уже закончила свою деятельность, она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано, установит вторая комиссия", - сообщил Рогозин.

Он напомнил, что на 15 ноября запланирован выход в космос, во время которого российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты "Союза МС-09" и обследуют отверстие в обшивке бытового отсека корабля снаружи. "Тогда, я думаю, шансы установить точные причины будут намного больше", - добавил он.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что необходимо набраться терпения и провести расследование тщательно, чтобы исключить подобные случаи в будущем. "Скажу сейчас что-то лишнее - будет дыра в отношениях [с NASA], скажу аккуратно - будет просто дыра в обшивке, поэтому я предпочитаю сказать о дыре в обшивке", - отметил он.

Версия повреждения в космосе

Как сообщил в свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, Роскосмос не исключает версию появления отверстия в "Союзе МС-09" уже на борту МКС, в результате повреждения обшивки кем-то из членов экипажа. "Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту", - сказал Крикалев.

Он добавил, что комиссии Роскосмоса, расследующей причины нештатной ситуации, трудно представить, что это было сделано в полете. По словам исполнительного директора Роскосмоса, также рассматривается возможность повреждение корабля на Земле. В обоих случаях исследуется как преднамеренные действия, так и случайный вариант повреждения корабля, добавил Крикалев.

Нештатная ситуация на МКС

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием инцидента на "Союзе" оказалась сложнее, чем предполагалось ранее, и у специалистов госкорпорации пока нет объективной картины случившегося. Он также отмечал, что в расследовании участвуют "компетентные органы".