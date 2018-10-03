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03.10.2018
Военный паритет

Австралийские Е-7А будут летать еще более надежно

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Самолет ДРЛО E-7A Wedgetail
Самолет ДРЛО E-7A Wedgetail.
Источник: janes.com

28 сентября правительство Австралии и компания Boeing Defence Australia (BDA) объявили о подписании соглашения об усилении технической поддержки парка самолетов ДРЛО E-7A Wedgetail (аirborne early warning and control -AEW&C) королевских ВВС Австралии (RAAF), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com/ (1 октября).

Новое соглашение, которое отражает текущие реформы в области оборонных закупок в Австралии, объединяет деятельность по ранее заключенным отдельным сделкам на сумму более 1,5 млрд австралийских долларов (1 млрд долл США) с модернизацией воздушных судов и выстраиванием более надежной системы технической поддержки.

Комментируя соглашение, министр обороны Австралии Кристофер Пайн сказал: "Это важное соглашение упростит и сделает более эффективными контракты, которые поддерживают этот наш потенциал мирового уровня".

В рамках рамочного соглашения правительство сообщило о продлении до 2025 года контракта на оказание техподдержки в течение всего времени эксплуатации (ISSC - in-service support contract), в рамках которого самолеты Wedgetail будут устойчиво эксплуатироваться в рамках необходимых летных стандартов. Министр оборонной промышленности Австралии Стивен Чобо заявил, что данные меры "позволят обеспечить непрерывный рост отдельных секторов австралийской промышленности, особенно в области электронных систем и программного обеспечения".

Сделка ISSC была подписана в 2014 году и стоила 901 млн австралийских долларов за пять лет. Контракт охватывает программу Wedgetail и управление цепочкой поставок, инжиниринг и техническое обслуживание до 2019 года, с потенциалом для дальнейшего ежегодного продления контрактов.

Программа модернизации в рамках фазы 5А AIR 5077 была присуждена "Боингу" в 2017 году и составляет 582 миллиона австралийских долларов. Обновление включает в себя новые датчики боевого опознавания, тактические каналы передачи данных, коммуникационное оборудование и системы шифрования, модернизацию компьютерного оборудования и программного обеспечения.

02.10.2018
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принадлежат Военный паритет
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