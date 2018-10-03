Лицензионная программа Су-30МКИ опаздывает на годы

Программа лицензионного производства истребителей Су-30МКИ для ВВС Индии страдает от трехлетней задержки, однако в Индии все заняты раскручиванием скандала с поставкой 36 истребителей Rafale, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indianexpress.com (2 октября).

Планировалось, что последний самолет должен был быть поставлен ВВС к марту 2017 года, однако эта дата перенесена на март 2020 года.

Россия поставила 50 истребителей этого типа в летном состоянии в рамках прямого контракта, государственная авиастроительная компания HAL обязалась выпустить по лицензии остальные 222 самолета (по шести различным контрактам - первые четыре контракта это 140 самолетов, пятый - 40 и шестой - 42).

По состоянию на сегодня должно быть выпущено 33 самолета, чтобы завершить программу. В этом году планировалось выпустить 12 самолетов, но в данное время изготовлен только один (!).

"HAL успешно вобрала в себя всю технологию производства, разбив на четыре этапа. Компания производит Су-30МКИ с этапа отбора сырья. Мы, пожалуй, единственная аэрокосмическая компания в мире, куда доставляется сырье, а из ворот выкатывается готовый самолет", говорит руководитель медиакоммуникаций HAL Гопал Сутар.

Некоторые источники сообщают, что "видели разницу в качестве производственного стандарта между самолетами HAL и оригинальными российскими самолетами. В компании HAL отсутствует надлежащий контроль за качеством продукции, на это неоднократно указывали ВВС".

В HAL с этими претензиями не согласны. "Вопрос о компромиссе качества не возникает ни в одном из продуктов HAL. Этот вопрос поднимается снова и снова недобросовестными деятелями, чтобы просто набрать очки. Кажется, что очень немногие понимают, какое большое значение придается уровню качества в аэрокосмическом производстве", говорит Сутар.