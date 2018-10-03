Скоростной боевой вертолёт могут вооружить ракетами "Атака" и "Вихрь"

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концепция скоростного боевого вертолёта (СБВ) разработки "Камова" предусматривает оснащение их ракетами "Атака" и "Вихрь", поражающими цели на дальности более 14 км, следует из документов на портале госзакупок.

Как сообщалось, "Вертолёты России" подписали контракт с Минобороны РФ на формирование концепции скоростного боевого вертолёта - свои варианты этого проекта разрабатывают как в конструкторском бюро "Миля", так и "Камова".

Согласно документации на сайте госзакупок, до конца октября 2018 года должен быть разработан аванпроект облика комплексной оптико-электронной обзорно-прицельной системы для перспективного скоростного боевого вертолёта.

Эта система "предназначена для обеспечения круглосуточного поиска, обнаружения и распознавания целей, прицеливания и применения управляемых и не управляемых авиационных средств поражения в простых и в ограниченно сложных метеоусловиях, а так же обеспечения безопасности пилотирования в условиях маловысотного полета на скоростях более 400 км/ч и посадки на неподготовленную площадку".

В документе отмечается, что канал лазерной системы наведения должен обеспечивать управление ракетными комплексами "Атака" и "Вихрь". При этом канал видимого диапазона должен распознавать типовую цель (типа автомобиль "Урал") на дальности не менее 14 км.

Блок обработки информации должен обеспечивать одновременное сопровождение от одной до четырёх целей, говорится в документе.

Ранее гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский в интервью "Интерфаксу" сообщил, что концепция скоростного боевого вертолета будет представлена военным осенью этого года.

"В этом году завершится работа по контракту, который мы подписывали на "Армии-2017", окончание этих работ предусмотрено в ноябре текущего года", - заявил А.Богинский.

По его словам, заказчику будет представлена одна или две концепции по скоростному боевому вертолёту.

"Мы ориентируемся на планы поднять этот вертолет после 2025 года. Всё зависит от выбранной концепции, от требований, сложности и так далее", - подчеркнул А.Богинский.

"Сейчас на этой летающей лаборатории испытывается новая несущая система, ведутся экспериментальные полёты, идут испытания трансмиссии, рулевого винта, несущего винта. Коллеги из конструкторских бюро смотрят эти результаты для проработки возможных компоновок, нагрузок, вибраций и так далее. То есть, на этой летающей лаборатории отрабатываются заделы для концепции скоростного боевого вертолёта для Минобороны РФ", - подчеркнул глава холдинга.

Как сообщалось, контракт на формирование концепции СБВ предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолёта. Соглашение рассчитано на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.