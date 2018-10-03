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03.10.2018
Интерфакс-АВН

Сербия будет сохранять военный нейтралитет - президент

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Александр Вучич
Александр Вучич.
Источник: www.globallookpress.com

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу российского государства за его твердую позицию по защите интересов Сербии и пригласил в ближайшее время в Белград.

"Мне надо выразить огромную признательность вам лично за твердую позицию, которую вы занимаете в защите международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия", - сказал А.Вучич на переговорах с Владимиром Путиным в Москве.

Он отметил, что "ситуация на Западных Балканах очень сложная".

"Сербия как государство сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне. Независимо от нашего стремления достичь компромисса и поддерживать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения вопроса Косово и Метохии", - сказал А.Вучич.

Он подчеркнул, что "Сербия как независимое и свободное государство будет сохранять военный нейтралитет".

"Я думаю, что Сербия сегодня является единственной страной на Западных Балканах с таким определением", - сказал А.Вучич.

Он отметил также рост товарооборота между двумя странами, выразив надежду на укрепление экономических отношений.

"Хотел бы пригласить вас посетить Белград в ближайшее время", - сказал А.Вучич.

Перед началом переговоров А.Вучич подарил В.Путину книгу "Моя прекрасная Сербия".

02.10.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Персоны
Путин Владимир
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