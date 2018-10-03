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03.10.2018
Lenta.ru

Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник: Imago stock&people / Global Look Press

Основатель Tesla бизнесмен Илон Маск продает Пентагону ракеты-носители по заниженным ценам, чтобы выдавить с рынка Россию. Об этом в эфире Первого канала заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, Маск занимается "чистым демпингом", продавая пуски от 50-60 миллионов долларов. Рогозин также заявил, что за каждый пуск Пентагон платит SpaceX около 150 миллионов долларов. Глава "Роскосмоса" считает, что власти США доплачивают Маску, чтобы он вывел на рынок дешевый продукт.

Рогозин рассказал, что российская сторона не может конкурировать, потому что "Роскосмос" не будет повышать цену запусков в интересах национальной безопасности для Минобороны.

В конце мая 2015 года ракета-носитель Falcon 9 прошла сертификацию ВВС США на запуск военных и разведывательных спутников. Компания Илона Маска SpaceX стала второй сертифицированной на организацию запусков структурой (наряду с United Launch Alliance, ULA).

02.10.2018
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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Tesla
ULA
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
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12 комментариев
№1
03.10.2018 06:03
К сожалению, это их (Маска и пентагона) дело, как тратить свои деньга.
А Рогозину надо не жаловаться, а заняться снижением затрат (в том числе некоторых зарплат) и борьбе с воровством в Роскосмосе.
+2
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№2
03.10.2018 07:30
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
а заняться снижением затрат (в том числе некоторых зарплат)
Фраза хорошая, хлёсткая, но бессмысленная.
Должен Вас огорчить, доля зарплат в стоимости ракетной техники незначительна. Самый существенный путь к снижению затрат, это снижение трудоёмкости изготовления продукции. Т.е. нужна модернизация производства, а на это нужны деньги и немалые.
В качестве примера можно взять модернизацию предприятия другой отрасли
Цитата, q
Около 30 млрд рублей выделят на модернизацию судостроительного завода "Северная верфь"
Это около 0,5 миллиарда долларов. На модернизацию каждого предприятия РКО, я думаю, потребуется аналогичные суммы или даже больше.
+2
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№3
03.10.2018 08:47
то что штаты спонсируют Маска говорили с самого начала .
(можете даже мои коменты тех лет поднять)
но Рогозин почему то тупо не поднимает тему того что Маск сделал возвращаемые ступени .
а наши писали что это то невозможно то это абзац настолько дорого что там весь бюджет СШП уйдет на эти ступени .
однако никакой бюджет никуда не ушел , а Маск стал не только коммерческим , но и технологическим лидером , и наши уже не пишут как 5 лет назад о том что возвращаемые ступени это бред , а начали разрабатывать свои .
весна показала кто где ср@л.
+2
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№4
03.10.2018 09:08
Цитата, q
По его словам, Маск занимается "чистым демпингом"
Риторический вопрос: а что вам мешает заняться тем же? А то, как для бюджета, так всё значительно дороже, да еще с откатами и хищениями. Как на Восточном при строительстве (сколько он там говорил, 25%?), с ГЛОНАССом при развертывании, и далее по списку...
В остальном согласен с предыдущими ораторами..
0
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№5
03.10.2018 09:26
Цитата, LEO101 сообщ. №2
Фраза хорошая, хлёсткая, но бессмысленная.
/

ни капли не бессмысленная. Когда (давно) работал в одном авиапредприятии, то как-то обратил внимание на то как работают тамошние айтишники. У самих навороченные компы, сетка, гоняли "квак" в рабочее время. Бухгалтерия работала на допотопных 386,486 пол часа ждали загрузки и прочее. Картина типичная не просто для госпредприятий (это было не гос), но для большинства крупных компаний. Начав реформу айти отдела, снизил его бюджет раза в 4, сократил штат в 2 раза, скорость работы увеличилась. Были и другие примеры, но с мелкими фирмами. Не удивлюсь, если в Роскосмосе полно "злачных мест" (отделов), где одни делают вид, что работают, а с других выжимают все соки.
Американцы правильно поступают создавая для бизнеса частные компании. У нас же госкорпорации работают на уровне прошлого века. Всем уже надоело критиковать их за то, что в них намешан бизнес, социалка и политика (а ещё трудоустройство родственников и кошмарных масштабов воровство). И в результате всё это делается плохо. Взять хоть нефтянку, хоть банки - частные работают гораздо эффективнее (по показателям рентабельности). Поэтому их акции стоят дороже.
Итак, надо брать правильные примеры. Для бизнеса нужно создавать публичные акционерные общества. Только владельцы бизнеса будут въедливо контролировать его.
Госкомпании должны сосредоточиться на функциях обеспечения обороны, социальной защиты и т.д.  Пусть остаются в составе акционеров, получают дивиденды, налоги, проценты, дают госпланы или заказы, но любой чиновник это чаще всего (не без исключений) плохой бизнесмен. Приходят на ум только исключения в виде руководителей некоторых оборонных компаний, которые смогли протащить свои заводы и КБ через ад 90-хх. Им низкий поклон. Но это был не бизнес, а подвиг.
0
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№6
03.10.2018 10:22
Цитата
Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
.........
0
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№7
03.10.2018 17:11
Цитата, q
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
Ну это естественно. И обвинять в этом  бизнесмена Маска, все равно что обвинять волка, что он питается плотью других животных. Жалко только, что руководство космической отраслью РФ в отношении конкурентов ведет себя как стадо ягнят.
0
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№8
03.10.2018 18:20
Цитата, q
Маск продает Пентагону ракеты-носители по заниженным ценам, чтобы выдавить с рынка Россию
Цитата, q
пуски от 50-60 миллионов долларов. За каждый пуск Пентагон платит SpaceX около 150 миллионов долларов
Цитата, q
российская сторона не может конкурировать, потому что "Роскосмос" не будет повышать цену запусков для Минобороны
Даже не знаю, как точнее охарактеризовать эти высказывания - бред умалишенного?
И это - глава "Роскосмоса".
+1
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№9
03.10.2018 19:23
Уважаемые LEO101 и VK, я потому и написал ...В ТОМ ЧИСЛЕ некоторых зарплат...
Думаю, не они превалируют, но абсолютно не адекватны заработкам работников нижних уровней. И это вызывает естественное недовольство и влияет на качество.
Если на западе управленец получает в месяц 30000$, то и рабочие не 500$ имеют.
0
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№10
03.10.2018 19:54
Цитата, BorSch сообщ. №8
Даже не знаю, как точнее охарактеризовать эти высказывания - бред умалишенного?
И это - глава "Роскосмоса".
Мне тоже интересно, что пьют и курят эти журналисты?
Я считаю что надо посмотреть первоисточник и тогда уже делать выводы.
Смотрите с 38 минуты.
0
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№11
03.10.2018 20:16
Цитата, q
Рогозин рассказал, что российская сторона не может конкурировать, потому что "Роскосмос" не будет повышать цену запусков в интересах национальной безопасности для Минобороны.
ну да... тяжело, когда филологическое образование.
+ сынку надо работу подыскать, квартирку вымутить бесплатную
на несколько сотен метров квадратных.
Где уж тут космосом заниматься...
Цитата, LEO101 сообщ. №10
Смотрите с 38 минуты.
ага... космодромы оказывается у нас не там деды построили...
"ДБ" (с) Лавров
-1
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№12
03.10.2018 21:25
Цитата, q
надо посмотреть первоисточник и тогда уже делать выводы
Посмотрел первоисточник, впечатление еще хуже. В пересказе хотя бы убрали его идиотский и похабный пассаж про "конфетку".
Дословно:
1.
"От Пентагона Маск получает в среднем $150 млн. за пуск".
Это ...бесстыжее вранье.
Декабрь 2018 года - GPS 3-1, контракт с USAF от 2016 года, $83 млн.
Октябрь 2019 года - GPS 3-3, контракт с USAF от 2017 года, $96 млн.
Источник
2.
"Мы вернемся на рынок пусковых услуг [с ракетой "Ангара" после 2023 года] и станем снова первыми, я говорю правду".
Человек имеющий самое общее представление о состоянии и ближайших перспективах мировой космонавтики, находящийся в здравом рассудке, сказать такого не может.

Этот шут гороховый на своей нынешней должности, как впрочем и на всех предыдущих - позор, плевок в лицо для всей страны.
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