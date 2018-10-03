ВС Филиппин планируют дооснастить боевой техникой механизированную пехотную дивизию

ЦАМТО, 2 октября. Вооруженные силы Филиппин планируют дооснастить боевой техникой созданную 12 лет назад механизированную пехотную дивизию, включая закупку новых легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением.

Об этом сообщили в пресс-службе выставки ADAS 2018 (26-28 сентября, Манила), которая проводится раз в два года при поддержке Министерства обороны и Агентства национальной безопасности Филиппин.

Согласно пресс-релизу оргкомитета выставки, в настоящее время существуют пять незавершенных проектов по приобретению бронированных платформ для укомплектования этого подразделения. Об этом заявил 20 сентября президент Родриго Дутерте в ходе празднования годовщины образования механизированной пехотной дивизии. Все проекты планируется реализовать в рамках второго этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин ("Горизонт-2"), рассчитанной на период 2018-2022 гг.

Первый проект предусматривает приобретение не менее 44 легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8. Стоимость проекта оценивается в 9,48 млрд. фил. песо (174,6 млн. долл.). Машины планируется приобрести в соотношении около 2:1. Платформы будут иметь общую башню и орудие калибра не менее 105 мм.

Среди ожидаемых претендентов в предстоящем тендере на поставку легких/средних танков – K21-105 южнокорейской Hanwha, "Тулпар" турецкой Otokar и "Каплан MT" индонезийской Pindad. Также планируется участие российских и украинских танков.

Потенциальными претендентами в проекте по закупке боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8 являются "Парс-3" турецкой FNSS, ARMA турецкой Otokar и K808 южнокорейской Hyundai Rotem. Предполагается, что в данном проекте также будет задействована израильская компания Elbit Systems и некий европейский партнер, что, вероятно, приведет к заключению межправительственного соглашения и позволит избежать открытого конкурса.

Второй проект предусматривает приобретение 28 бронетранспортеров, вероятно, с колесной формулой 6х6, с утвержденным бюджетом в 2,27 млрд. фил. песо (41,8 млн. долл.). Данные платформы, вероятнее всего, будут оснащены обитаемыми башнями с 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом.

Среди претендентов – неназванное предложение израильской Elbit Systems, "Парс-3" турецкой FNSS, AMIR израильской GAIA Automotive, K806 южнокорейской Hyundai Rotem, российский "Тайфун-К", "Титус" французской Nexter, ARMA турецкой Otokar, "Пандур-2" австрийской Steyr, "Аноа" индонезийской Pindad и украинский БТР-4.

Третий проект предусматривает модернизацию около 32 гусеничных бронетранспортеров M-113A2 с оснащением их необитаемой башней с пушкой калибра 25-мм. На данный проект выделено 288 млн. фил. песо (4,2 млн. долл.). Однако он все еще находится на стадии рассмотрения и дальнейшие решения по нему могут быть приняты, как ожидается, в начале 2019 года. Ранее по аналогичной программе Elbit Systems поставила ВС Филиппин ДУМВ UT25.

Четвертый проект предусматривает переоборудование 15 имеющихся бронетранспортеров M-113A2 в 120-мм минометную систему. На проект выделен 1,1 млрд. фил. песо (20,3 млн. долл.). Для его реализации выбран 120-мм миномет CARDOM израильской Elbit Systems. Контракт может быть подписан до конца 2018 года. Новые системы дополнят пять 81-мм минометов, которые Elbit Systems модернизировала в рамках программы "Горизонт 1".

Последний, пятый проект, предусматривает закупку двух танковых орудийных тренажеров. Поскольку для механизированной пехотной дивизии закупается более сложная техника, чем имеющиеся БТР "Симба", V-150 и M-113, будет расти и потребность в качественной подготовке экипажей. На данный проект выделено 36,2 млн. фил. песо (667,9 тыс. долл.). Очевидно, что тип тренажеров будет зависеть от тех платформ, которые будут выбраны в рамках программ приобретения легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением.