Войти
03.10.2018
ЦАМТО

ВС Филиппин планируют дооснастить боевой техникой механизированную пехотную дивизию

571
0
0
Военный грузовой автомобиль KIA KM250
Военный грузовой автомобиль KIA KM250 грузоподъемностью 2,5 тонны сил специального назначения Филиппин. 21.11.2011.
Источник: Next Base II

ЦАМТО, 2 октября. Вооруженные силы Филиппин планируют дооснастить боевой техникой созданную 12 лет назад механизированную пехотную дивизию, включая закупку новых легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением.

Об этом сообщили в пресс-службе выставки ADAS 2018 (26-28 сентября, Манила), которая проводится раз в два года при поддержке Министерства обороны и Агентства национальной безопасности Филиппин.

Согласно пресс-релизу оргкомитета выставки, в настоящее время существуют пять незавершенных проектов по приобретению бронированных платформ для укомплектования этого подразделения. Об этом заявил 20 сентября президент Родриго Дутерте в ходе празднования годовщины образования механизированной пехотной дивизии. Все проекты планируется реализовать в рамках второго этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин ("Горизонт-2"), рассчитанной на период 2018-2022 гг.

Первый проект предусматривает приобретение не менее 44 легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8. Стоимость проекта оценивается в 9,48 млрд. фил. песо (174,6 млн. долл.). Машины планируется приобрести в соотношении около 2:1. Платформы будут иметь общую башню и орудие калибра не менее 105 мм.

Среди ожидаемых претендентов в предстоящем тендере на поставку легких/средних танков – K21-105 южнокорейской Hanwha, "Тулпар" турецкой Otokar и "Каплан MT" индонезийской Pindad. Также планируется участие российских и украинских танков.

Потенциальными претендентами в проекте по закупке боевых машин с тяжелым вооружением с колесной формулой 8x8 являются "Парс-3" турецкой FNSS, ARMA турецкой Otokar и K808 южнокорейской Hyundai Rotem. Предполагается, что в данном проекте также будет задействована израильская компания Elbit Systems и некий европейский партнер, что, вероятно, приведет к заключению межправительственного соглашения и позволит избежать открытого конкурса.

Второй проект предусматривает приобретение 28 бронетранспортеров, вероятно, с колесной формулой 6х6, с утвержденным бюджетом в 2,27 млрд. фил. песо (41,8 млн. долл.). Данные платформы, вероятнее всего, будут оснащены обитаемыми башнями с 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом.

Среди претендентов – неназванное предложение израильской Elbit Systems, "Парс-3" турецкой FNSS, AMIR израильской GAIA Automotive, K806 южнокорейской Hyundai Rotem, российский "Тайфун-К", "Титус" французской Nexter, ARMA турецкой Otokar, "Пандур-2" австрийской Steyr, "Аноа" индонезийской Pindad и украинский БТР-4.

Третий проект предусматривает модернизацию около 32 гусеничных бронетранспортеров M-113A2 с оснащением их необитаемой башней с пушкой калибра 25-мм. На данный проект выделено 288 млн. фил. песо (4,2 млн. долл.). Однако он все еще находится на стадии рассмотрения и дальнейшие решения по нему могут быть приняты, как ожидается, в начале 2019 года. Ранее по аналогичной программе Elbit Systems поставила ВС Филиппин ДУМВ UT25.

Четвертый проект предусматривает переоборудование 15 имеющихся бронетранспортеров M-113A2 в 120-мм минометную систему. На проект выделен 1,1 млрд. фил. песо (20,3 млн. долл.). Для его реализации выбран 120-мм миномет CARDOM израильской Elbit Systems. Контракт может быть подписан до конца 2018 года. Новые системы дополнят пять 81-мм минометов, которые Elbit Systems модернизировала в рамках программы "Горизонт 1".

Последний, пятый проект, предусматривает закупку двух танковых орудийных тренажеров. Поскольку для механизированной пехотной дивизии закупается более сложная техника, чем имеющиеся БТР "Симба", V-150 и M-113, будет расти и потребность в качественной подготовке экипажей. На данный проект выделено 36,2 млн. фил. песо (667,9 тыс. долл.). Очевидно, что тип тренажеров будет зависеть от тех платформ, которые будут выбраны в рамках программ приобретения легких/средних танков и боевых машин с тяжелым вооружением.

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Израиль
Индонезия
Россия
Турция
Украина
Филиппины
Франция
Южная Корея
Продукция
M113 БТР
БТР-4
Тайфун-К
Компании
Elbit Systems
General Dynamics
Hyundai
Nexter
Nurol
Pindad
Проекты
Тайфун
Похожие новости
14.12.2015
Продолжение литовской истории с бронетранспортерами Boxer
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
23.08.2016
Вооруженные силы Литвы подписали контракт на закупку 88 ББМ «Боксер» стоимостью 386 млн. евро
19.08.2016
Контракт по закупке ББМ «Боксер» для ВС Литвы будет подписан 22 августа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков