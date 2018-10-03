Чехия и Словакия намерены совместно закупать вооружения

ЦАМТО, 2 октября. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и его словацкий коллега Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением о намерении сотрудничать в области закупок вооружений и военной техники.

Как сообщает Defense News со ссылкой на чешского премьер-министра, правительства Чехии и Словакии выступают за объединение усилий двух стран в области закупки вооружений для модернизации Вооруженных сил и считают развитие сотрудничества оборонных предприятий очень перспективным.

Выступая после состоявшегося в Кошице совместного заседания правительств двух стран А.Бабиш отметил, что в Чехии выпускаются бронемашины, а в Словакии – гаубицы, что позволяет Вооруженным силам производить совместные закупки этих систем.

Речь идет о совместно выпускающейся французской Nexter Group и чешской Tatra Trucks бронемашине "Титус" и производимой словацкой компанией DMD 155-мм самоходной гаубице "Зузана".

ЦАМТО неоднократно сообщал о ведущихся между Словакией и Чехией переговорах по вопросам совместной покупки ВиВТ (истребители, РЛС, бронемашины), однако ранее, как правило, они не приносили успеха.

После "периода застоя" в последние годы Прага и Братислава увеличивают оборонные бюджеты, что позволяет производить закупки новых ВиВТ.

Как отметил П.Пеллегрини, поскольку международная обстановка продолжает ухудшаться, Евросоюзу и НАТО следует уделять больше внимания укреплению сотрудничества в области обороны между государствами-членами Альянса. А.Бабиш добавил, что в формат более тесного сотрудничества в области обороны могут быть также включены соседние Польша и Венгрия.