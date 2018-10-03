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03.10.2018
ЦАМТО

Чехия и Словакия намерены совместно закупать вооружения

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Боевые разведывательные машины BPsVI и БМП BVP-M. 29.05.2018
Переданные армии Словакии первые модернизированные боевые разведывательные машины BPsVI и модернизированные боевые машины пехоты BVP-M. 29.05.2018.
Источник: Министерство обороны Словакии

ЦАМТО, 2 октября. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и его словацкий коллега Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением о намерении сотрудничать в области закупок вооружений и военной техники.

Как сообщает Defense News со ссылкой на чешского премьер-министра, правительства Чехии и Словакии выступают за объединение усилий двух стран в области закупки вооружений для модернизации Вооруженных сил и считают развитие сотрудничества оборонных предприятий очень перспективным.

Выступая после состоявшегося в Кошице совместного заседания правительств двух стран А.Бабиш отметил, что в Чехии выпускаются бронемашины, а в Словакии – гаубицы, что позволяет Вооруженным силам производить совместные закупки этих систем.

Речь идет о совместно выпускающейся французской Nexter Group и чешской Tatra Trucks бронемашине "Титус" и производимой словацкой компанией DMD 155-мм самоходной гаубице "Зузана".

ЦАМТО неоднократно сообщал о ведущихся между Словакией и Чехией переговорах по вопросам совместной покупки ВиВТ (истребители, РЛС, бронемашины), однако ранее, как правило, они не приносили успеха.

После "периода застоя" в последние годы Прага и Братислава увеличивают оборонные бюджеты, что позволяет производить закупки новых ВиВТ.

Как отметил П.Пеллегрини, поскольку международная обстановка продолжает ухудшаться, Евросоюзу и НАТО следует уделять больше внимания укреплению сотрудничества в области обороны между государствами-членами Альянса. А.Бабиш добавил, что в формат более тесного сотрудничества в области обороны могут быть также включены соседние Польша и Венгрия.

02.10.2018
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Страны
Венгрия
Польша
Словакия
Франция
Чехия
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Tatra
Проекты
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