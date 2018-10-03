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03.10.2018
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения в Баренцевом море

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Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото
Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, отработал защиту от самолетов в Баренцевом море, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Экипаж корабля провел учение по противовоздушной обороне с использованием бортового радиотехнического вооружения и зенитно-ракетного комплекса. Обеспечивали проведения учений малый противолодочный корабль "Снежногорск", выпустивший ракеты-мишени "Саман" и самолеты объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сказал Серга.

Как он отметил, в ходе учения североморцы обнаружили и сопроводили маломерные воздушные цели, отработали организацию боевого применения зенитно-ракетного комплекса.

"После завершения отработки учебно-боевых задач в Баренцевом море фрегат вернется в главную базу Северного флота - Североморск", - добавил Серга.

02.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
СФ
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