На тренировке по ГО отработали действия при угрозе агрессии против России

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Системы управления гражданской обороны на всех уровнях, включая федеральный, были развернуты в рамках первого дня всероссийской тренировки по ГО, в ходе которого отрабатывалась организация мероприятий при возникновении угрозы агрессии против России, сообщает во вторник МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 октября во всех субъектах страны пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне под руководством главы МЧС Евгения Зиничева. В ней задействованы органы власти различных уровней. Цель учений - проверка подготовки населения в области гражданской обороны, укомплектованности и готовности пунктов временного размещения, систем связи и оповещения, слаженности действий всех специалистов. Предстоит также отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения.

Замыслом тренировки, которая пройдет в три этапа, предусмотрены практические действия в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, а также эвакуация населения в безопасные районы.

"Первого октября проведен первый этап тренировки "Организация выполнения мероприятий по ГО в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации. Развертывание системы управления ГО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях"", - говорится в сообщении.