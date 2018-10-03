Войти
03.10.2018
РИА Новости

На тренировке по ГО отработали действия при угрозе агрессии против России

789
0
0
Манекены в помещение для укрываемых бомбоубежища. Архивное фото
Манекены в помещение для укрываемых бомбоубежища. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Системы управления гражданской обороны на всех уровнях, включая федеральный, были развернуты в рамках первого дня всероссийской тренировки по ГО, в ходе которого отрабатывалась организация мероприятий при возникновении угрозы агрессии против России, сообщает во вторник МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 октября во всех субъектах страны пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне под руководством главы МЧС Евгения Зиничева. В ней задействованы органы власти различных уровней. Цель учений - проверка подготовки населения в области гражданской обороны, укомплектованности и готовности пунктов временного размещения, систем связи и оповещения, слаженности действий всех специалистов. Предстоит также отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения.

Замыслом тренировки, которая пройдет в три этапа, предусмотрены практические действия в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, а также эвакуация населения в безопасные районы.

"Первого октября проведен первый этап тренировки "Организация выполнения мероприятий по ГО в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации. Развертывание системы управления ГО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях"", - говорится в сообщении.

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.09.2018
Какое оружие Азербайджан покупал у России
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
27.07.2018
В Комсомольске-на-Амуре провели крупные учения по освобождению заложников
25.07.2018
В Керченском проливе пройдут антитеррористические учения
06.06.2018
Ни шагу назад. Как Россия укрепляет оборону западных рубежей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков