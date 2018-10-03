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03.10.2018
РИА Новости

В масштабных учениях на юге России участвуют около 20 самолетов

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Около 20 самолетов переброшены для участия в масштабных учениях на юге России, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"Около 20 единиц оперативно-тактической авиации Южного военного округа (ЮВО) переброшены на оперативные аэродромы на территорию Республики Дагестан, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии для участия в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ) под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова", - сказал он.

Астафьев отметил, что среди прибывших на учения самолетов - бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25 из Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. "Экипажи преодолели более 1000 километров, совершив беспосадочные перелеты с выполнением задач по разведке условного противника на всем протяжении маршрута", - рассказал он.

Основные действия войск пройдут в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на восьми общевойсковых полигонах военного округа.

Ранее Астафьев сообщал, что российские 49-я и 58-я армии, дислоцированные в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане и Северной Осетии и на российской базе в Южной Осетии, подняты по тревоге в рамках большого двустороннего командно-штабного учения.

02.10.2018
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