"Град Свияжск" и "Великий Устюг" выполнили задачи в Средиземном море

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии завершили выполнение задач в Средиземном море, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан Алексей Рулёв.

"Град Свияжск" и "Великий Устюг" начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море. Экипажи кораблей совершают плановый переход в Чёрное море для дальнейшего выполнения поставленных задач", - сказал он.

Как отметил Рулев, ранее "Град Свияжск" и "Великий Устюг" приняли участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом, которое проведено в Средиземном море с 1 по 8 сентября 2018 года. Корабли флотилии находились в Средиземном море с июня по октябрь.