Войти
03.10.2018
РИА Новости

"Град Свияжск" и "Великий Устюг" выполнили задачи в Средиземном море

560
0
0
Малый ракетный корабль Град Свияжск. Архивное фото
Малый ракетный корабль Град Свияжск. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии завершили выполнение задач в Средиземном море, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан Алексей Рулёв.

"Град Свияжск" и "Великий Устюг" начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море. Экипажи кораблей совершают плановый переход в Чёрное море для дальнейшего выполнения поставленных задач", - сказал он.

Как отметил Рулев, ранее "Град Свияжск" и "Великий Устюг" приняли участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом, которое проведено в Средиземном море с 1 по 8 сентября 2018 года. Корабли флотилии находились в Средиземном море с июня по октябрь.

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Проекты
КФ
ЧФ
Похожие новости
03.10.2018
Два МРК покинули акваторию Средиземного моря. Будет ли замена?
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
03.09.2018
Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
17.07.2018
Ракетный катер стратегического назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков