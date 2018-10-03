Вооруженные силы Грузии получили ЗРК ближнего действия Mistral ATLAS

ЦАМТО, 2 октября. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 1 октября принял участие в торжественной церемонии приемки полученных из Франции зенитных ракетных комплексов ближнего действия Mistral ATLAS.

Как сообщает ресурс Civil.ge, в ходе мероприятий были впервые продемонстрированы недавно полученные зенитные ракетные комплексы Mistral ATLAS ближнего действия (производства французского отделения консорциума MBDA), использующего ракеты от ПЗРК "Мистраль".

Издание напоминает, что Грузия подписала два контракта на общую сумму 77,63 млн. евро с производителем наземных РЛС и систем управления ПВО ThalesRaytheonSystems и с европейским производителем ракет MBDA еще в 2015 году.

Судя по распространенным грузинским военным ведомством фотографиям, Грузией были получены мобильные РЛС "Граунд Мастер-400" (GM400) и "Граунд Мастер-200" (GM200) компании ThalesRaytheonSystems, а также зенитные ракетные комплексы Mistral ATLAS ближнего действия MDBA.

В ходе церемонии министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что страна готова перейти на следующий этап переговоров с Францией для обеспечения "максимальной защиты" своего воздушного пространства. Он также отметил, что военную помощь в рамках содействия по обеспечению ПВО страны оказали США.

Напомним, что в мае Л.Изория заявил о том, что оборонный бюджет Грузии на 2018 год предусматривает выделение на модернизацию системы ПВО страны 238 млн. лари (97 млн. долл.).

Как уже сообщал ЦАМТО, в июле 2015 года министр обороны Грузии (на тот момент) Тина Хидашели объявила, что Тбилиси заключил с европейской группой MBDA контракт на поставку "современной системы противовоздушной обороны". В начале 2016 года парламент Грузии ратифицировал пятилетнее соглашение о получении кредита у французской финансовой группы Societe Generale для приобретения систем ПВО по контрактам, подписанным с ThalesRaytheonSystems и MBDA в июне/июле 2015 года.

Детали контрактов не раскрывались, однако СМИ сообщали о покупке МО Грузии ЗРК ближнего действия "Мистраль-3" группы MBDA и РЛС "Граунд Мастер" производства ThalesRaytheon Systems.

Как уже сообщалось, 31 мая этого года, на авиабазе "Алексеевка" состоялась церемония, посвященная 23-й годовщине создания ПВО страны. На мероприятии, в котором приняли участие министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генерального штаба генерал-майор Владимир Чачибая, впервые были совместно продемонстрированы мобильные РЛС "Граунд Мастер-400" и "Граунд Мастер-200" компании ThalesRaytheonSystems и зенитный ракетный комплекс с ЗУР "Питон" компании Rafael Advanced Defense Systems.

Ранее МО Грузии также приобрело ЗРК "Спайдер-SR" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Как сообщал Jane's Defence Weekly, опубликованные фотографии подтверждают, что в составе ЗРК, наряду с ракетами-перехватчиками "Дерби", были закуплены ЗУР "Питон-5".

Дальность обнаружения целей РЛС GM400 и GM200 составляет 200 км и 400 км, соответственно, что в четыре-восемь раз превышает дальность пуска ракет "Питон" и "Дерби", поэтому Грузия может применять эти станции, наряду с EL/M-2084 компании Elta, в составе комплексной системы ПВО страны.