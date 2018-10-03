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03.10.2018
ЦАМТО

Две новые научно-производственные роты будут созданы до конца 2018 года

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Евгений Бурдинский
Генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Источник: Вадим Савицкий

ЦАМТО, 2 октября. Количество научно-производственных подразделений, где призывники смогут проходить срочную службу, увеличится в два раза до конца 2018 года. Помимо двух уже имеющихся научно-производственных рот, будут созданы еще две.

Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Мы планируем до конца года сформировать еще два научно- производственных подразделения. Мы создаем подразделения по обращению представителей Министерства промышленности в Министерство обороны, и там выдвигается много требований к предприятию, где будут образованы такие роты", – сказал Е.Бурдинский в ходе видеоконференции во время рабочей поездки в Курск.

Он пояснил, что промышленность берет на себя обязательства о внедрении рационализаторских предложений научно-производственных рот в военную технику и вооружение, которые поступят в войска.

Е.Бурдинский уточнил, что сейчас в России созданы две научно-производственные роты – в Туле и Северодвинске, они укомплектованы работниками предприятий ОПК.

"В эти научно-производственные роты мы отбирали призывников, у которых есть склонности к техническим, к прикладным наукам, есть рационализаторские изобретения, но главное – они работают на том предприятии, где функционирует данное подразделение. При этих условиях у призывника есть возможность поступить в научно-производственную роту, потому что за него ручаются наставники, мастера, которые будут его сопровождать", – подчеркнул Е.Бурдинский.

Он отметил, что научная рота является воинским подразделением, в котором военнослужащие проявляют себя на производстве и выполняют задания. "Ежедневно происходит оценка их деятельности, оценка эффективности, и мы только начали этап, но если кто-то не справится – будем переводить как не оправдавшего надежды", – цитирует Е.Бурдинского Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

02.10.2018
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