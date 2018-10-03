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03.10.2018
ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение 16-ю АПЛ класса "Вирджиния"

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АПЛ SSN-789 «Индиана»
Официальная церемония закладки киля многоцелевой АПЛ SSN-789 «Индиана» класса «Вирджиния». 16 мая 2015г.
Источник: marinelink.com

ЦАМТО, 2 октября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 29 сентября в Порт-Канаверал (шт.Флорида) церемонии ввода в боевой состав флота многоцелевой АПЛ "Индиана" (SSN-789) класса "Вирджиния".

"Индиана" (SSN-789) является 16-й АПЛ класса "Вирджиния", принятой на вооружение ВМС США, и восьмой подлодкой, построенной на верфи Newport News Shipbuilding. Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года. Церемония закладки киля SSN-789 состоялась 16 мая 2015 года, церемония крещения – 29 апреля 2017 года. Подлодка была передана ВМС США 25 июня 2018 года. SSN-789 также является 6-ой подлодкой версии "Блок.3".

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Стоимость строительства одной АПЛ оценивается в 2,7 млрд. долл. Компании строят определенные компоненты каждой подлодки (по существу 50 на 50) и поочередно выполняют их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена на верфи General Dynamics Electric Boat.

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". Они заменят подводные лодки класса "Лос-Анджелес".

На текущий момент ВМС США в общей сложности переданы 17 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787) и "Индиана" (SSN-789), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки подразделений сил специальных операций, установки морских мин.

02.10.2018
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Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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