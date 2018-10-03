Войти
03.10.2018
ЦАМТО

Новейшее опытовое судно "Ладога" принято в состав Военно-морского флота России

533
0
+2
Опытовое судно проекта 11982 "Ладога"
Опытовое судно проекта 11982 "Ладога".
Источник: Пресс-служба предприятия "Пелла"

ЦАМТО, 2 октября. В порту Ломоносов 1 октября состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на опытовом судне "Ладога" проекта 11982, построенного по проекту АО "ЦМКБ "Алмаз" в соответствии с техническим заданием ВМФ.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева судно зачислено в состав ВМФ.

В церемонии подъема флага приняли участие представители Главного командования ВМФ России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и руководство предприятий кооперации.

Опытовое судно проекта 11982 предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах.

Длина судна составляет 63,08 м, ширина – 10 м, осадка максимальная – около 4 м, скорость максимальная – свыше 12 узлов, экипаж – 20 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Похожие новости
02.10.2018
Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота
01.10.2018
МиГ-31 с макетом противоспутниковой ракеты
25.09.2018
Глава "Северной верфи": модернизация позволит строить крупнотоннажные корабли
21.09.2018
Тральщик "Иван Антонов" вышел на заводские ходовые испытания
03.09.2018
Новейший корвет "Громкий" прибыл во Владивосток для прохождения испытаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков