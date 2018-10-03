Новейшее опытовое судно "Ладога" принято в состав Военно-морского флота России

ЦАМТО, 2 октября. В порту Ломоносов 1 октября состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на опытовом судне "Ладога" проекта 11982, построенного по проекту АО "ЦМКБ "Алмаз" в соответствии с техническим заданием ВМФ.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева судно зачислено в состав ВМФ.

В церемонии подъема флага приняли участие представители Главного командования ВМФ России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и руководство предприятий кооперации.

Опытовое судно проекта 11982 предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах.

Длина судна составляет 63,08 м, ширина – 10 м, осадка максимальная – около 4 м, скорость максимальная – свыше 12 узлов, экипаж – 20 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.