Новейшая техника ВДВ России впервые задействована в международном учении

ЦАМТО, 2 октября. Техника Воздушно-десантных войск (ВДВ) России – боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" – впервые будет задействована в учении за пределами Российской Федерации.

Впервые в ходе учения за рубежом будут продемонстрированы ходовые и огневые качества новейших образцов военной техники, состоящей на вооружении ВДВ России. В учении будут задействованы 21 ед. БМД-4М и 3 ед. БТР-МДМ "Ракушка".

Россию на учении представляет отдельная батальонная тактическая группа Рязанского парашютно-десантного полка. Участие в подобных мероприятиях полк принимает впервые. Именно он впервые в России получил новые боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Всего в учении принимают участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано 700 ед. техники России и Белоруссии. Основной этап завершающих в 2018 году совместных российско-белорусских учений пройдет на трех полигонах под Брестом с 3 по 5 октября, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.