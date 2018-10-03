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03.10.2018
ЦАМТО

Новейшая техника ВДВ России впервые задействована в международном учении

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БТР-МДМ «Ракушка»
Комплек разведки и управления ПВО на шасси БТР-МДМ «Ракушка».
Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 2 октября. Техника Воздушно-десантных войск (ВДВ) России – боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" – впервые будет задействована в учении за пределами Российской Федерации.

Впервые в ходе учения за рубежом будут продемонстрированы ходовые и огневые качества новейших образцов военной техники, состоящей на вооружении ВДВ России. В учении будут задействованы 21 ед. БМД-4М и 3 ед. БТР-МДМ "Ракушка".

Россию на учении представляет отдельная батальонная тактическая группа Рязанского парашютно-десантного полка. Участие в подобных мероприятиях полк принимает впервые. Именно он впервые в России получил новые боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Всего в учении принимают участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано 700 ед. техники России и Белоруссии. Основной этап завершающих в 2018 году совместных российско-белорусских учений пройдет на трех полигонах под Брестом с 3 по 5 октября, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

02.10.2018
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Белоруссия
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
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