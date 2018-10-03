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03.10.2018
ТАСС

Более 20 самолетов ВКС перебазированы на аэродромы Северного Кавказа в рамках учений

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Истребитель Су-30М2
Истребитель Су-30М2 ВВС России постройки 2014 года (бортовой номер "93 синий") во время промежуточной посадки в Шаголе (Челябинск). 06.08.2014.
Источник: Илья Соловьев / vonsolovey.livejournal.com

В учениях задействуют самолеты-бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Более 20 самолетов оперативно-тактической авиации 4-го объединения ВВС и ПВО перебазированы из мест постоянной дислокации на оперативные аэродромы на Северном Кавказе для участия в командно-штабных учениях (КШУ). Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 20 самолетов-бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25 из Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев перебазированы на оперативные аэродромы округа для участия в двусторонних КШУ",- отметил Астафьев.

Он уточнил, что боевые летательные аппараты преодолели без посадок по тысяче и более километров, приземлившись на аэродромах Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Основные действия войск в рамках недельного КШУ, стартовавшего в понедельник, проходят в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на восьми общевойсковых полигонах. На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до 7 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники.

В выполнении учебно-боевых задач принимают участие органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО. Им противостоят органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота.

02.10.2018
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