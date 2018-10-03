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03.10.2018
ТАСС

Источник: первые летные испытания ракеты "Сармат" планируется провести в начале 2019 года

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Российский ракетный комплекс РС-28 "Сармат"
Российский ракетный комплекс РС-28 "Сармат".

Собеседник агентства отметил, что до начала летных испытаний будет выполняться только наземная отработка агрегатов ракеты

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Первые летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" планируется провести в начале 2019 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируемый срок старта летно-конструкторских испытаний ракеты "Сармат" - начало 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее были выполнены два так называемых бросковых испытания ракеты. Как заявляли в Минобороны, программа бросковых испытаний "Сармата" завершена "с положительными результатами", что позволяет перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса.

Источник уточнил ТАСС, что по итогам двух успешных "бросков" было решено больше таких испытаний "Сармата" не проводить - до начала летных испытаний будет выполняться только наземная отработка агрегатов ракеты.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

О ракете "Сармат"

РС-28 "Сармат" - российский перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов в Государственном ракетном центре им. Макеева для замены комплекса Р-36М2 "Воевода", стоящего на вооружении Ракетных войск стратегического назначения с 1988 года. Вес забрасываемой головной части новой ракеты, по данным Минобороны, составит 10 тонн.

В июне президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" рассказал, что "Сармат" появится на вооружении в 2020 году.

02.10.2018
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