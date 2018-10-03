В России предлагают построить легкий авианосец-катамаран

Модель нового неатомного авианосца была впервые представлена на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый аванпроект российского легкого авианосца получил уникальную подводную часть в виде полукатамарана, такая схема для авианесущих кораблей еще не предлагалась. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика эскиза - Крыловского государственного научного центра

Модель нового легкого неатомного многоцелевого авианосца была впервые представлена на форуме "Армия-2018" в конце августа. Аванпроект пока не получил названия.

"Главная особенность этого проекта - конструкция подводной части. В ней реализована полукатамаранная форма корпуса", - сообщил ТАСС представитель центра.

Катамараны имеют два параллельных корпуса, соединенные платформой-надстройкой. Схема нового авианосца названа полукатамараном, так как два отдельных корпуса корабля в корме к носовой части сходятся в один.

По словам представителя компании, новая схема позволяет при меньшем водоизмещения использовать широкую полетную палубу, как у авианосцев более тяжелого класса. От площади палубы зависит состав и количество самолетов. "В итоге корабль со средним водоизмещением способен вмещать полноценное палубное авиакрыло", - пояснил специалист.

По его словам, ранее при создании авианесущих кораблей подобная форма корпуса не применялась.

Характеристики

В центре уточнили, что для нового авианосца расчетное полное водоизмещение составляет 44000 т, длина - 304 м, ширина по палубе - 78 м, осадка - 8,5 м, скорость полного хода - 28 уз, дальность - 8000 миль. Авиакрыло корабля должно насчитывать 46 летательных аппаратов, в том числе 12-14 истребителей Су-33, 12-14 МиГ-29К/КУБ, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, 12-14 вертолетов семейства Ка-27.

Для сравнения: единственный российский авианосец среднего класса "Адмирал Кузнецов" при существенно большем полном водоизмещении в 59 тыс. т (больше на 15 тыс. т) имеет практически такую же авиагруппу - до 52 самолетов и вертолетов.