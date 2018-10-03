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03.10.2018
ТАСС

В России предлагают построить легкий авианосец-катамаран

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Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Авианосец "Адмирал Кузнецов".

Модель нового неатомного авианосца была впервые представлена на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый аванпроект российского легкого авианосца получил уникальную подводную часть в виде полукатамарана, такая схема для авианесущих кораблей еще не предлагалась. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика эскиза - Крыловского государственного научного центра

Модель нового легкого неатомного многоцелевого авианосца была впервые представлена на форуме "Армия-2018" в конце августа. Аванпроект пока не получил названия.

"Главная особенность этого проекта - конструкция подводной части. В ней реализована полукатамаранная форма корпуса", - сообщил ТАСС представитель центра.

Катамараны имеют два параллельных корпуса, соединенные платформой-надстройкой. Схема нового авианосца названа полукатамараном, так как два отдельных корпуса корабля в корме к носовой части сходятся в один.

По словам представителя компании, новая схема позволяет при меньшем водоизмещения использовать широкую полетную палубу, как у авианосцев более тяжелого класса. От площади палубы зависит состав и количество самолетов. "В итоге корабль со средним водоизмещением способен вмещать полноценное палубное авиакрыло", - пояснил специалист.

По его словам, ранее при создании авианесущих кораблей подобная форма корпуса не применялась.

Характеристики

В центре уточнили, что для нового авианосца расчетное полное водоизмещение составляет 44000 т, длина - 304 м, ширина по палубе - 78 м, осадка - 8,5 м, скорость полного хода - 28 уз, дальность - 8000 миль. Авиакрыло корабля должно насчитывать 46 летательных аппаратов, в том числе 12-14 истребителей Су-33, 12-14 МиГ-29К/КУБ, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, 12-14 вертолетов семейства Ка-27.

Для сравнения: единственный российский авианосец среднего класса "Адмирал Кузнецов" при существенно большем полном водоизмещении в 59 тыс. т (больше на 15 тыс. т) имеет практически такую же авиагруппу - до 52 самолетов и вертолетов.

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-27
МиГ-29К
Су-33
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
03.10.2018 16:11
Цитата, q
По словам представителя компании, новая схема позволяет при меньшем водоизмещения использовать широкую полетную палубу, как у авианосцев более тяжелого класса. От площади палубы зависит состав и количество самолетов. "В итоге корабль со средним водоизмещением способен вмещать полноценное палубное авиакрыло", - пояснил специалист.
Голь на выдумки хитра!
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№2
03.10.2018 17:45
БОльшая ширина катамарана позволит разделить  взлетную и посадочную палубы, сделав их параллельными. Плюсом можно сделать гораздо больший по площади ангар.    Боекомплект и топливо конечно некуда будет толкать в больших объемах, нельзя впихнуть невпихуемое. Но это решается кораблями снабжения.

Вообще странно, что авианосцы до сих пор не делали многокорпусными.  Может из за того, что они изначально делались из корпусов линейных крейсеров.  Даже до угловой палубы додумались только через 20 с лишним лет.
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